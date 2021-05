Tiraremos todos los picaderos de la ciudad: Miguel Riggs

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital, Miguel Riggs, publicó en redes sociales que se tirarán todos los picaderos que sean detectados en la ciudad, luego de que como parte de acciones de campaña de Movimiento Ciudadano, se derrumbó una casa en la colonia Punta Oriente, pues presuntamente se usaba para vender droga.

"A mí no me va a temblar la mano, esto es inconcebible, no lo vamos a permitir, era realmente un picadero, tenían un centro de monitoreo para halconear", publicó Riggs.

Expuso que en dicha casa, se tenía una red de distribución de droga, y reconoció la valentía de los vecinos del lugar, quienes lo denunciaron a las autoridades "y nunca se hizo nada".

Ante la polémica que causó el hecho de derribar la vivienda, el candidato expresó "por ello no vamos a permitirlo, tiraremos todos los picaderos que detectaremos, vamos sobre todos los implicados en el narcomenudeo".

Cabe recordar que Alfredo Lozoya, candidato a la gubernatura, brindó una rueda de prensa esta tarde, donde justificó las acciones realizadas por personal del propio partido, en compañía de Miguel Riggs, candidato a la alcaldía de Chihuahua.

En la rueda de prensa se expuso que la vivienda derribada operaba como picadero, y dijo, quien se presentó como dueña de la casa, pertenece a un grupo delictivo dedicado a la venta de droga.

También se habló de que el tema de las drogas, dejó de ser un asunto de adultos y jóvenes, puesto que cada vez se inician a edades más tempranas.

Lozoya también explicó que "la problemática legal que pueda desatarse luego de la acción, será atendida por el propio partido".

