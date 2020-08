Visita Omar Bazan la comunidad de San Francisco del Oro

El líder estatal del PRI, Omar Bazan, acudió con militancia de la región sur del estado, en la comunidad de San Francisco del Oro, como parte del Programa de Activación Territorial, con el objetivo fue fortalecer el partido y escuchar propuestas para el desarrollo de la zona y preparase para el año electoral que se avecina.

En la reunión, Bazan estuvo acompañado de líderes del PRI de los municipios de San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, El Tule, Matamoros, Rosario, Huejotitan. A quienes reconoció sus alances y los instó a seguir impulsando el desarrollo de sus comunidades.

"Al lado de ex alcaldes, ex síndicos, ex diputados, ex presidentes de comités municipales y en funciones, dirigentes de sectores y organizaciones, reafirmamos la unidad y el compromiso de triunfo para el 2021,"aseguró.





