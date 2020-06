Estas son las 15 colonias con mayor delincuencia durante la cuarentena

Datos concentrados por (Ficosec) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, indican que los delincuentes no distinguen estrato social, ya que no tienen preferencia por alguna zona habitacional en particular para robar, pues son 15 colonias de la ciudad de Chihuahua las que registran más incidentes de robo a casa habitación, de vehículos, a transeúnte y a locales comerciales, y donde la Policía Municipal ha arrestado a 295 personas de 649 reportes recibidos.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

El análisis de la incidencia delictiva agregó que tres colonias son las más golpeadas por la delincuencia en cuanto a delitos patrimoniales se refiere: San Felipe, Revolución y Quintas Carolinas, datos que revelan que los ladrones hacen de las suyas con más frecuencia en estos sectores de la entidad.

Según cifras registradas por (Ficosec), en los meses de enero a abril de 2019 la Policía Municipal recibió 698 llamadas por alguno de estos delitos, y para el mismo periodo de este 2020 la misma autoridad atendió 649 reportes.

Cabe mencionar que dentro del delito contra el patrimonio en la ciudad de Chihuahua se estableció que son 15 colonias las más afectadas, según el registro de las personas que fueron arrestadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

GRÁFICAS

Robo a casa habitación

DE ENERO A ABRIL

2020 registró un total de 82 reportes, 2 de ellos con algún tipo de violencia.

2019 se documentaron 149, de éstos 13 se cometieron con violencia.

La Policía Municipal detuvo a 75 personas.

Así mismo la (DSPM) detalló que las colonias donde más personas se detuvieron, relacionadas con el robo a casa habitación, fueron 8: Riberas de Sacramento, Quintas Carolinas, Francisco Villa, Punta Oriente, Vistas del Norte, San Felipe, Villas del Real y Revolución.

Robo de vehículo

2020 Un total de 329 reportes, de los cuales 26 se cometieron con algún tipo de violencia.

2019 La autoridad atendió 282 reportes, de los cuales 11 fueron con violencia.

La Policía Municipal detuvo 22 personas.

Robo a transeúnte

2020 Un total de 64 reportes, 21 víctimas lo sufrieron con algún tipo de violencia.

2019 Se cometieron un total de 101, de los cuales 31 ocurrieron con violencia.

Fueron arrestadas 32 personas

Según la DSPM el robo a persona arrojó ocho colonias o fraccionamientos donde más presuntos ladrones fueron arrestados: Centro, Chihuahua 2000, Campestre Lomas, El Palomar, Revolución, San Felipe, Quintas Carolinas y Vistas Cerro Grande.

Robo a locales comerciales

2020 Fueron 169 reportes de atraco, de los cuales 26 sufrieron violencia.

2019 Con 166 llamadas al 911, 25 de éstas con violencia.

Se arrestó a 166 personas

Según la DSPM un total de ocho colonias, de entre ellas Chihuahua 2000, Centro, Lomas Campestre, Las Granjas, Quintas Carolinas, Revolución, San Felipe y Nombre de Dios, se destacaron como las zonas donde más robos o atracos sufrieron los diversos comercios o vendedores de comida o algún tipo de mercancía.

Te puede interesar:

Finanzas Reactivan comercios de la avenida La Cantera

Deportes La Liga Estatal de Basquetbol sigue en suspenso

Deportes Exigen reapertura de sus negocios