Se estrena calendario y como ya es tradición, quien inaugura cada año la cumbre del deporte es el tenis con el Australian Open, el primer grand slam del año está a solo unos cuantos días de dar inicio. ¿La rivalidad Djokovic-Alcaraz nos dará un nuevo capítulo? ¿O estará listo para competir Rafael Nadal? por supuesto Roland Garros, Wimbledon y el US Open ya están formados en la fila del tiempo para hacer su aparición. A la par de Australia, se estarán llevando a cabo los play offs del Superbowl LVIII, a los cuales los Dallas Cowboys llegan con el mejor récord de la temporada regular (junto con los 49s de San Francisco y los Leones de Detroit) ¿Será que por fin se acaba la sequía de 29 años?

Difícil saber qué nos espera en la NBA apenas a media temporada, pero si algo queda claro hasta ahora, es que los Boston Celtics están totalmente empeñados en volver a convertirse en solitario en los máximos ganadores históricos del basquetbol. Y a pesar de que el beisbol de la MLB aun no da inicio, algo es seguro; ojos y cámaras estarán apuntando a un solo equipo y a un solo individuo, el morbo del deportista mejor pagado del planeta, veremos como le va a Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles en este cambio de equipo. Y hablando de cambio de equipo, no falta mucho para que nos enteremos de si el futuro de Checo Pérez seguirá en RedBull o no.

También, como cada año número par (a excepción del pandémico 2020) el deporte llega hasta el máximo de su clímax, ya sea con Copa Mundial o Juegos Olímpicos, siendo estos últimos mencionados los futuros protagonistas del verano 2024, pues los JJOO tomarán lugar en nada más y nada menos que la mítica y famosísima ciudad emblema, París. Miles de deportistas de cientos de naciones competirán en decenas de disciplinas, sabor especial por volver a tener la capacidad de llenar estadios, cosa que no sucede desde Río 2016. Para este entonces deberíamos ya de saber con certeza si la tan ansiada pelea del Canelo Álvarez vs David Benavidez se convirtió en realidad o se quedó en fantasía.

Y claro, el futbol no se quedará atrás, y año de Juegos Olímpicos es sinónimo de año de Eurocopa, próxima a disputarse en Alemania y cuya vara ha quedado muy alta después de la perfecta edición del 2021. Las llaves de Champions League están listas para los octavos de final y los líderes de España (Real Madrid), de Italia (Inter), de Inglaterra (Liverpool) y el vigente campeón (Manchester City) se perfilan como los cuatro grandes favoritos. Mientras que en la Liga MX los festejos de la 14 han terminado en el Club América y los preparativos para la 15 han empezado, rivales clásicos y regios buscarán abollar la corona. Finalmente y también a disputarse este verano tenemos el highlight del futbol mexicano depositado en la Copa América, la verdadera prueba para el Tri del Jimmy Lozano que de entrada se medirá ante Ecuador, Venezuela y Jamaica. Por fin conoceremos nuestra única realidad como selección.

Momento para la frase cliché que en este caso es 100% permitida por tratarse de la hermosa mística deportiva: Querido 2024… sorpréndenos.





Mario Ramírez / @LaFutboliza