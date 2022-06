“Ingenuo el que cree, señores, que la guerra la hizo Rusia; si occidente -al frente USA- llamó a toque de tambores”.

-¡Qué malos los rusos!, atacaron a Ucrania, un país cordero de la paz, para anexar su territorio-. Esas expresiones en boca y medios, de las partes afines a occidente, son un ejemplo de la mercadotecnia publicitaria que tacha esta guerra de absurda, ilógica e inhumana. No he conocido ninguna guerra que respete los cánones del humanismo, que de veras sea absurda; o que no tenga para una de las partes un componente lógico.

Los ingenuos no advierten que se está generando un nuevo “orden mundial”, donde la hegemonía mundial ya no la tenga USA y sus países afines –Inglaterra, Israel y otros- y de sus socios beneficiarios los países de la OTAN, donde la moneda internacional no sea el dólar y la lengua oficial, el inglés. Rusia, China, India, Corea del Norte y otros se empiezan a erigir como fuerza opositora capaz e independiente. El asunto de Rusia y Ucrania hace muchos años lo provocó la OTAN tratando de incorporar a su organización –que representa la hegemonía norteamericana- a todos los países europeos, sobre todo a los países fronterizos a Rusia que alguna vez fueron miembros de la URSS, y en cuyos territorios les urge poner bases militares; USA tiene algo así como 100 o más bases militares en el extranjero, sino es que llegan a 1,000. ¿Para qué serán? Putin no se chupa el dedo, les avisó a sus vecinos hace más de 14 años que no se incorporaran a la OTAN; pues USA ha intentado resguardar su hegemonía mundial, doblegando –por el temor a sus armas- todo el orbe; y con el “manido pendón de sus muy sui géneris, democracia, libertad y derechos humanos”, los que ellos se han cansado de conculcar, cuando así lo requieren con decenas de países débiles; nosotros somos el mejor ejemplo cuando fuimos despojados de más de la mitad de nuestro territorio, más arteramente de como lo hizo Rusia con Ucrania. Mismo Putin le recordó a los EU su abuso con México.

Una de las fuerzas antípodas requirió invadir Ucrania, y sus autoridades, lejos de negociar, ofrecieron por contubernio con la OTAN la más fiera resistencia. Para muchos ésta podrá ser una conducta ejemplar; para otros, un error táctico, al entrar en el juego de la guerra por intereses de los países más fuertes. Pero tenemos la facultad de ser ingenuos, como para decir: ¿Por qué EU no ayuda igual a los palestinos que están siendo despojados por los israelitas? Detener ese conflicto y las 14 guerras mayormente cruentas que están sucediendo en África en este momento, a USA, a la ONU y a la OTAN les importan absolutamente “madre”, pues no les dan dividendos y supremacía; excepto a USA, que sin duda está vendiéndoles las armas a todos los países en conflicto e incentivando las desavenencias. En la guerra, el empleo del método dialéctico santifica a los incautos. La lógica filosófica, el derecho y la razón nunca han definido el diseño, construcción y uso de una bomba atómica, ¿o sí?