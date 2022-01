Cartucheras al cañón…  JMAS  ya es parte del Poder Legislativo

“La Municipal del Agua, de la ciudad de Chihuahua… legisla a su arbitrio y naguas; y decreta por sus ‘guáguas’”.

Alguien tiene que poner orden; y ese debería ser el Congreso del Estado, para contener a tanto funcionario ramplón, que piensa que los derechos de los ciudadanos quedan bajo su arbitrio y mejor parecer.

Pero déjenme explicarles… Resulta que el glorioso organismo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y sin duda con anuencia del H. Cabildo municipal, autorizó un descuento sobre la cuota mensual del agua para adultos mayores.

Privilegio del que hacemos uso; sólo que hay que solicitarlo año tras año, algo así como demostración de supervivencia. Y solicitan enviemos por “WhatsApp” copia del recibo reciente y copia de la credencial de elector.

Este año, iniciando enero, hice lo propio; la respuesta fue rápida: “Su credencial de elector está vencida; y por ello no le podemos hacer el descuento”. “Tan, tan”. Me dejaron perplejo; no veo qué tenga que ver el vencimiento de mi credencial electoral con mi derecho al descuento. Y sobre todo que no admitan otro documento vigente, como licencia de manejo, etc., es como si usted estando jubilado o pensionado, le detienen el pago correspondiente hasta que obtenga una credencial de elector nueva (?). ¿Qué funcionario con cerebro de cucaracha toma esas decisiones? Qué le parecería a usted si tuviera que hacer una denuncia judicial y no se la admitieran porque su credencial está vencida. Cuando el mismo INE y el IFE aceptan votantes con credenciales vencidas desde uno hasta dos años; como nos consta.

Estos celosos funcionarios de JMAS se arrogan facultades que la ley no les faculta; y tan tranquilos en su extrema estulticia. Ahora resulta que el éxito de la afiliación electoral depende de la JMAS y sus reafiliaciones.

Es obvio que no quieren otorgar descuentos; decisión tomada por las “merititas pistolas” del que está a cargo de este asunto. Estamos pues todos “jóvenes”.

Y por conculcar nuestros derechos, les habrá de salir enorme y doloroso grano, ahí donde ya les platiqué; a todos(as) los (las) que tratan así a los adultos mayores; por abusones(as) e “jijos(as)”.

Este tipo de actitudes se deben corregir; hay empresas cerveceras locales que en sus contratos de arrendamiento para la expedición de sus productos han añadido a los mismos cláusulas que obligan al propietario a aceptar y firmar donde se conviene; que en ayuda a la anticorrupción los propietarios que lleguen a tener problemas fiscales o presunción de lavado de dinero no recibirán su pago de renta mensual, hasta que demuestren o regularicen su estado legal y fiscal. Pero ellos no se comprometen a devolver el inmueble en renta, sólo a no pagar la renta. Entre grandes empresarios te veas; cláusulas a todas luces ilegales y arbitrarias, que ellos maquillan como colaboración a la lucha contra la corrupción.

Estos dos ejemplos que hemos relacionado demuestran cómo los “bien intencionados” manipulan la ley a su albedrío.

Urge que el congreso nacional y los estatales correspondientes tomen medidas correctivas o estaremos viviendo en tierra de apaches; donde el que tiene un poco de autoridad medra sobre los más débiles.