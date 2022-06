“Está Pensiones fundido; grandes deudas y omisiones; ‘sí se puede’, no hay razones, pa’ tenerlo tan jodido”.

Me llamó la atención leer recientemente en los rotativos locales las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos, quien manifestó: “Ya fue suficiente del no se puede”. Esto debido a sus primeros nueve meses de gestión gubernamental. Apareciendo notas al margen que refieren: “En Chihuahua, ahora sí se sabe administrar el dinero y aprovecharlo al máximo”. ¿Sra. gobernadora, no se le hace muy prematuro para echar las campanas al vuelo? Con tanta felicitación por “tantos logros”, parece que está en campaña para la presidencia de la República, cuando no estará ni a la mitad de su mandato, llegadas las fechas. Eso, aparte de ser desleal para quienes votaron por usted; es intentar “beberse los vientos de una sola bocanada”. Porque sólo sus adeptos ven grandes y magníficos logros en su gestión. Mas yo, le voy a enumerar algunas deficiencias que la demeritan: Primero: Pensiones Civiles del Estado, institución en desmedro, sin que usted haya resuelto nada; dicha institución tiene grandes pasivos, con organismos estatales que le adeudan, y servicios médicos progresivamente deficientes. Se dice que usted recibió el gobierno con un adeudo de 84 mil millones de pesos, por lo que es muy difícil entender cómo en 9 meses, “ahora sí” se aprovecha el dinero al máximo. Soy derechohabiente de Pensiones desde los 17 años de edad; con períodos alternos como beneficiario, pero jamás utilicé los servicios hasta mi vejez; hace poco un médico internista me valoró por diabetes y me envió al oftalmólogo, quien determinó que traía hemorragias en ambos ojos y requería tratamiento con rayos láser, y era asunto urgente. Me enviaron con una oftalmóloga muy eficiente –de las pocas que dan esa terapia- tras haberme tratado 4 meses con citas mensuales, un mal día me dieron la noticia: la doctora ya no había firmado contrato con Pensiones, y ahora me iban a enviar con otro facultativo. Personas enteradas me explicaron que Pensiones les paga a sus médicos especialistas algo así como 30 pesos –treinta pesos por consulta-, una verdadera mentada de madre; la doctora cobra 800 pesos por consulta y cualquier otro servicio médico lo cobra aparte.

Se está quedando entonces Pensiones sin especialistas. Sigo con la doctora bajo mi propio costo, y es posible que llegue a requerir una cirugía con un costo de 40,000 pesos. ¿Es justo que paguemos los derechohabientes nuestras cirugías mientras Maru se arropa en la bandera del éxito inconmensurable? Muchos medicamentos los tiene que comprar el derechohabiente, pues Pensiones ya no los tiene. Segundo: los diarios asesinatos y secuestros en el estado. Y tercero: la usurpación territorial del narcotráfico, que también son obligación atender por el gobierno del estado y no sólo por la Federación.

Cuando Maru solucione estos problemas, tendrá algún mérito. Todas sus demás actividades han sido y son las obligadas de rutina; sus “grandes éxitos” son algaradas del PAN y sus paleros, y una verdadera desfachatez de Maru.