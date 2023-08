Educación, piedra angular del desarrollo de las naciones

La razón de ser de los gobiernos en el mundo es la de generar condiciones para que las personas puedan salir adelante por sus propios méritos, obvio en un terreno desigual no hay posibilidad de igualdad, por ello menciona en repetidas ocasiones la senadora Xóchitl Gálvez, “hay que emparejar el piso”.

Hay varios derechos constitucionales que deberían ser atendidos con alta prioridad y uno de ellos sin duda es la educación, la calidad educativa en una nación es un indicador irrefutable sobre la importancia que se le brinda principalmente a la niñez y a la juventud.

Nuestro país dio un grave retroceso cuando se eliminó la legislación en materia educativa que cuidaba de la calidad, pudo ser modificada únicamente la parte que preocupaba con relación a derechos laborales sin retroceder en lo avanzado con relación a la calidad de la educación.

El gobierno federal actual ha desatendido en todo a la niñez, lo he mencionado anteriormente, eliminando las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, no ha garantizado el derecho a la salud de los infantes, actualmente sólo el 50% tienen su cuadro de vacunación completo, se eliminaron los tratamientos contra el cáncer para niños y niñas, así como para padecimientos de enfermedades denominadas raras, y en temas más alarmantes hemos sido colocados como el primer país en el mundo en pornografía infantil, incluso desbancando a Tailandia, un país de horror que no cuida a sus niños y niñas; debemos alzar la voz, hacer una exigencia clara al gobierno sobre la situación que prevalece en el país para lo que debe ser lo más sagrado, por ello el detonante sobre la distribución de libros de texto con los errores garrafales de alto contenido ideológico cobran mayor relevancia, ya son varios los factores que nos retrata de cómo este gobierno pretende utilizar a nuestros niños.

La Secretaría de Educación pública debe hacer un alto y convocar a un gran acuerdo nacional en materia educativa, con grupos interdisciplinarios de expertos en las distintas ramas, que con todo cuidado diseñen y elaboren los libros de texto actualizando contenidos sin ningún sesgo ideológico, este año trabajar con los materiales del ciclo anterior, hacer una reimpresión de libros y tenerlos cuanto antes para su distribución, los padres de familia lo que quieren es que sus hijos cuenten con una educación que les brinde una formación en valores universales, con una preparación pedagógica que les dote de las herramientas indispensables para su sano desarrollo como personas.

En Chihuahua la gobernadora Maru Campos ha hecho un llamado enérgico y ha detenido la distribución de los contenidos y más aún respaldada por una resolución judicial que debe acatar la propia Secretaría de Educación Pública, aplaudo esta acción en Chihuahua y todos los padres de familia deben estar atentos a lo que está provocando cada vez más el gobierno federal, una polarización a causa de la ideologización que en este caso se pasó de lanza al meterse con los niños y niñas, en el Congreso federal estaremos muy atentos, alzando la voz para que se entienda que #ConLosNiñosNoPresidente.





Atentamente.

Ing. Rocío Reza Gallegos

Diputada federal

Redes sociales: @soyrocioreza