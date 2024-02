Un Presidente necio y los efectos para el pueblo

Vivimos tiempos de gran confusión, se hablan de muchos temas a la vez y eso es parte de una estrategia para dejar de lado lo que verdaderamente es importante para nuestro país, a unos meses de cambio de gobierno podemos observar los graves errores de un presidente que tuvo la posibilidad de hacer cambios profundos para bien de las y los mexicanos, pero lejos de ello podemos distinguir con claridad los desatinos que afectan directamente a la ciudadanía.





1.- El mayor de ellos sin duda será la afectación de haber pactado con el crimen, dejar que haya un crecimiento exponencial de las bandas delincuenciales, pretender militarizar las funciones de seguridad y dejar de lado, completamente en el olvido la prevención, todo esto impacta seriamente en todos los sectores de la población, principalmente nuestros jóvenes que se encuentran en riesgo ante la poca capacidad institucional, en últimos días se han mostrado elementos de prueba de diversos medios serios a nivel nacional e internacional sobre el dinero del narco hacia las campañas para que llegara a la presidencia de la República el presidente Andrés Manuel, un verdadero escándalo que en otro país sería suficiente para eliminar la posibilidad de que el partido gobernante continúe en el poder.

2.- En materia económica el mayor error fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se perdieron 200 mil millones de pesos, perdimos la capacidad de atraer mayores inversiones directas, el actual aeropuerto es un caos y no logra el punto de equilibrio en sus operaciones; tal vez esto nunca ocurra; además el decrecimiento de la economía que tuvo mayor impacto por la pandemia, fuimos de los peores países por el manejo de la misma, cayó 8.6% nuestra economía, no se utilizaron herramientas fiscales para aminorar los efectos y aún tenemos los rebotes de la pésima actuación, México se estancó 6 años, las oportunidades aminoraron otra vez siendo los jóvenes los de mayor afectación, todas las familias mexicanas perdieron poder adquisitivo a pesar de medidas como el aumento del salario mínimo, la realidad es que el país no logra colocarse con las grandes oportunidades que brinda por ejemplo la relocalización de empresas, el gobierno es demasiado lento y corrupto, otro factor es que la inversión pública oscila en el 3%, muy por debajo de los países que le apuestan a su crecimiento, lo bueno es que tenemos un 20% en inversión privada, o sea, lo privado salva a lo público, este factor es determinante por lo que nuestro país no se cae de forma estrepitosa por tan malas decisiones de un gobierno autoritario y retrograda como el que tenemos actualmente.

3.- Hablemos ahora un poco de la pobreza que es multidimensional, el grave error en términos de bienestar social y de sufrimiento humano fue eliminar el seguro popular, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, el desabasto de medicamentos, y un largo etcétera que impacta fuertemente en el dolor de una población que sufre y se empobrece por la falta de los servicios más básicos, hay 30 millones de mexicanos que dejaron de tener acceso a la salud; la UNICEF tomaba como ejemplo las escuelas de tiempo completo que eliminó este gobierno solo por el hecho de provenir de un gobierno de otro partido.





Podemos seguir enumerando errores graves que han eliminado oportunidades sobre todo para los más vulnerables, lo que debemos hacer es frenar la deformación que significa la 4T, antes que nuestro México caiga más, somos un país fuerte y debemos cuidarlo para que nuestros hijos tengan opción de futuro en la tierra que los vio nacer.

Mi mayor anhelo es ese, preservar y luchar por un país libre y democrático que les brinde oportunidades a todos y todas.





Ing. Rocío Reza Gallegos

Diputada Federal

Redes sociales @soyrocioreza

Correo electrónico: rocioreza@gmail.com