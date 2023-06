La carta al Gral. Luis Cresencio Sandoval: ¿Por qué una carta pública al secretario de la Defensa Nacional?

El entregar una carta pública a un alto funcionario tiene un sentido de involucrar a la ciudadanía en una demanda que es un clamor de la sociedad en general; construir la paz.

El pasado miércoles 14 de junio en Santa Gertrudis, base militar más grande del país, que está asentada en nuestro estado, cerca de Naica, tuvo lugar el evento al que fuimos invitados legisladores federales de las comisiones de Seguridad y Defensa Nacional, para presenciar la parte final del adiestramiento que llevan a cabo integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, más de seis mil elementos concentrados en este acontecimiento que con total disciplina mostraron ante sus superiores y diversos actores de la clase política y de medios de comunicación todas las acciones y estrategias que utilizan para realizar su loable labor.

El problema no está colocado en los integrantes de una institución tan sólida como lo es el Ejército o la Marina, el problema es la nula estrategia de un gobierno que no cumple con su tarea primordial, que es la de brindar seguridad para las familias mexicanas y pretende que el Ejército Mexicano emprenda acciones que no son de su competencia.

El mayor problema que tiene nuestro país, seguiré insistiendo en ello, es la alta ola de violencia, por ello es que debemos alzar una voz de exigencia para que se cambie la estrategia fallida, toda acción que esté orientada a eso es lo que como legisladora debo hacer, ese es otro de los propósitos de una carta pública al Srio. de la Sedena, quien sí puede incidir para que cambie la estrategia en México, quien sí puede convencer al presidente de hacerlo.

Enuncio los últimos párrafos de la carta entregada al secretario y que marca copia al presidente de la república:

Sr. Secretario, esta carta abierta es con el único propósito de manifestarle lo que millones de personas sienten todos los días, de pedirle con la mejor de las intenciones que ayude a nuestro país, este momento de la patria es cuando más se requiere de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a hacer su parte, su vocación al frente de una institución como lo es el Ejército Mexicano, que ha sido de las más confiables y respetadas en México, bien vale que haga un alto y se pregunte, qué es más importante, ¿seguir en la simulación de una estrategia fallida? o incidir para cambiar lo que deba cambiar.

El propio presidente de México debe preguntarse para qué quiso ser presidente, él pudo colocarse como el mejor de los tiempos recientes, pero prefirió quedarse atado al pasado y envilecido gobernó a un pueblo adolorido, hoy puede aun rectificar y hacer lo que la patria necesita.





México reclama paz.

