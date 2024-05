Tinta sin cera | Pensiones para el Bienestar

La reforma de 1997 (Ernesto Zedillo) y la de 2007 (Felipe Calderón) referente al sistema de pensiones culminaron con la privatización de los fondos de pensión y la creación de las administraciones de fondos para el retiro, Afores, donde los trabajadores no se podían pensionar con el 100% de su último salario, sino con aproximadamente el 30% de éste para subsistir.

La privatización de los sistemas de jubilación y pensiones actualmente no han dado resultados favorables para el futuro de millones de personas que se pensionan después de 30 años laborados, un ejemplo muy sencillo: una persona que gana el salario mínimo y que pudo juntar $200 mil pesos podría disponer de este fondo durante 3 años 4 meses con un pago mensual de $5,000 pesos, después de este tiempo, la Afore no realizará ningún depósito por lo cual dejará al trabajador en estado de indefensión.

1° de mayo de 2024 entró en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cuál beneficiara a millones de mexicanos inscritos en el IMSS e ISSSTE.

Se ha mencionado mucho al respecto sobre la reforma, pero debemos dar un panorama de lo que acontece al respecto de esta y de qué trata realmente. El pilar principal es que se busca aumentar las aportaciones patronales, reducir el requisito de semanas cotizadas, elevar el monto de la pensión garantizada y disminuir las comisiones cobradas por las Afores (Reforma 2020).

El propósito es contar con un fondo complementario para que los trabajadores, que iniciaron a laborar a partir de 1997 puedan aspirar a tener el 100% de su salario base de cotización una vez que se jubilen, este fidecomiso brindará a los institutos como son IMSS, INFONAVIT e ISSSTE, los recursos necesarios para complementar las pensiones y procurar que éstas sean iguales a su último salario, siempre y cuando no se rebase el tope de $16,777.78 pesos al mes.

Ha circulado información mencionando que se van a expropiar las Afores de los trabajadores, pero esta información es incorrecta y sólo busca causar incertidumbre en la ciudadanía, lo que se pretende con el fondo es utilizar los recursos no reclamados en cuentas inactivas de personas de 70 años o más, así como de las utilidades que generen diversas entidades federales, para complementar las pensiones de los trabajadores en edad de jubilarse, y que estas sean más dignas ya que el esquema actual (reformas de 1997 y 2007) crearon el sistema de cuentas individuales en las Afores, siendo las pensiones que reciben actualmente los trabajadores muy precarias.

Es importante destacar que el gobierno no se robará los recursos de los trabajadores, ellos tienen derecho a solicitar su dinero en cualquier momento y no prescriben en 10 años como es ahora, por poco que sea el dinero, no se perderá como se ha mencionado con esta reforma, el objetivo es que los pensionados reciban el mismo recurso que estando en activo.

Al contrario, uno de los objetivos primordiales de esta reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es revertir la tendencia de que los trabajadores con 70 u 80 años no quieran pensionarse, porque un trabajador que gana $20 mil pesos, tal vez reciba 7 u 8 mil pesos en el mejor de los casos.

Es importante cambiar estas políticas neoliberales, que sólo favorecieron a unos cuantos, y afectaron a millones de mexicanos, el tema es muy grave, pero lo sustancial es que ya se inició desde 2020 a realizar políticas sociales a favor de los trabajadores.

