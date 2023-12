El pasado fin de semana fue una montaña rusa en la vida política nacional, con el debut y despedida de Samuel García varios nos emocionamos debido a que el tablero político se reacomodaba y Claudia Sheinbaum no la tendría tan fácil. El crecimiento y proyección de Samuel en redes sociales puso nerviosa a la competencia y sugirió que Xóchitl Gálvez podría desaparecer del panorama político.

Sin embargo, el cálculo político y jurídico de Samuel le salió mal. Le costó la carrera a la presidencia en 2024, y aunque intenta dar la impresión de que renunció en defensa de Nuevo León, todos sabemos que en lo más profundo de su corazón neo-leonense anhelaba competir en el próximo periodo electoral. No le quedó más opción que manejar una crisis.

Este hecho no deja más que en una posición ventajosa como aspirante a la presidencia. Durante el pasado fin de semana, presentó a lo que varios denominaron el “Dream team” para conformar su proyecto de nación para 2024. Y no es para menos, considerando las personalidades que conforman el equipo, entre ellas Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y exembajador de México ante la ONU, Olga Sanchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la CDMX, entre otras personalidades con conocimientos y experiencia que indudablemente enriquecerán el proyecto.

Uno de los fichajes que más ruido generó fue el de Javier Corral Jurado, pues se le ha criticado que anteriormente fue militante de Acción Nacional y ha tenido roces con el actual presidente y su partido. No obstante, es conocido que su enfrentamiento más fuerte ha sido con el PRIAN, denunciando actos de corrupción, logrando la prisión de César Duarte y llevando a juicio penal a la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván.

¿Qué tan distante es la ideología de Javier Corral del proyecto de Claudia Sheinbaum? No es sorpresa que un "agente libre" de su calibre sea convocado para un proyecto de nación. La visión socialista y la perspectiva humanista del gobierno son aspectos que comparten, al menos en el planteamiento. Muchos nos preguntamos más de una vez, ¿qué diablos hace Javier Corral en el PAN?, pues pareciera en el pasado estar nadando contra corriente tanto en lo ideológico cómo en lo político al interior de su partido y durante la gestión de su gobierno.

Pues bien, dicho lo anterior, la recta final ha comenzado, y a meses de la elección presidencial, presentar un equipo sólido y de gran envergadura ha llamado la atención de muchos desinteresados que no saben ni ha quien irle. Del otro lado, Va por México, con cada spot, estrategia, planteamiento o presentación pública, ha dejado ver que carece de un rumbo definido y no hay un plan que sustente sus acciones, más allá de los tik toks poco divertidos y mal hechos, no hay nada que les de esperanza para lograr la presidencia en 2024.





