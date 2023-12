El Futuro del aprendizaje

Es el subtítulo del libro “La Escuela en la Nube”, escrito por Sugatra Mitra, quien se hizo famoso por el experimento del Agujero en la Pared, en un barrio pobre de la India para demostrar que una educación mínimamente invasiva era posible. Mitra es doctor en Física y ha desarrollado más de 25 innovaciones en el área de la ciencia cognitiva y de las tecnologías educativas. Para Sugata Mitra los educadores llevan décadas intentando aprovechar la promesa de la tecnología en el ámbito educativo sin éxito y lo que se ha descubierto hasta ahora es que los niños en grupo, cuando se les da acceso a internet, pueden aprender cualquier cosa por sí mismos.

En el libro de la Escuela en la Nube editado por Paidós el autor presenta el futuro emergente del aprendizaje y su relación con la tecnología para revelarnos que la promesa no está en la tecnología en sí, sino en el aprendizaje autorregulado de los niños que la utilizan, como comenta el propio editor, esta es una nueva propuesta para desarrollar una nueva educación, enfocada en despertar la curiosidad y la motivación de los estudiantes y diseñada para promover el trabajo en equipo. Una nueva educación en la que los maestros ya no son lo que ofrecen conocimientos o guían el aprendizaje sino que son los encargados de crear el amen el ambiente propicio y de generar las preguntas que despierten el interés de los niños por aprender. En el prólogo del libro John Hattie nos recuerda “que en el mundo occidental hay una gramática educativa, un docente que habla y habla, treinta alumnos agrupados por edad, aulas cerradas, libros de texto, exámenes y calificaciones, donde se prioriza el aprendizaje de datos, el conocimiento y las ideas superficiales y por lo tanto da lugar a la esperanza de que el aprendizaje acabe por suceder y a la presentación mayoritaria de actividades interesantes y atractivas que mantenga al alumnado ocupado, sin embargo no se enseñan estrategias alternativas que ofrezcan a los alumnos otra vía si no aprenden lo esperado”. De la biografía del autor se comenta en el libro que desde la década de 1970 las publicaciones y el trabajo del profesor Mitra han promovido la educación y el desarrollo de quizá hasta un millón de niños y niñas indios algunos de los cuáles son lo de los más pobres del mundo, usó el dinero del premio TED para plasmar sus ideas sobre la educación a los que llama Escuelas en la Nube, donde estudia el aprendizaje como un fenómeno que surge espontáneamente en sistemas educativos autoorganizados. Los resultados cuestionan no sólo los conceptos de currículo educativo y de exámenes, sino también qué significa saber en el mundo del internet del siglo XXI.