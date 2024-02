Reskilling y Upskilling docente

El anglicismo reskilling es el reciclaje y preparación de un profesional para que desarrolle una tarea para la cual posee competencias blandas pero no competencias técnicas. El Upskilling es el refuerzo de las capacidades blandas para tomar un puesto de mayor responsabilidad según Elizabeth Bierge, directora de Adqualis. Para los expertos tanto el upskilling y el reskilling, permiten la retención del talento, fomentan la cultura del aprendizaje. Según el McKinsey Global Institute entre 75 y 375 millones de trabajadores del mundo deberán cambiar de categoría ocupacional para el 2030 debido a la automatización, la Inteligencia Artificial y la digitalización. Aunque estas son realidades del mundo del trabajo, el sector educativo no puede estar ajeno a lo que será la realidad laboral de nuestros alumnos dentro de muy pocos años, por eso los profesionales de la educación debemos también debemos someternos a estos procesos que van más allá de la formación docente que recibimos o los constantes cursos que recibimos para nuestra actualización magisterial. Los maestros capacitados en estas tendencias mundiales, que ya dejaron de ser modas pasajeras, son la clave para que cada comunidad garantice a sus alumnos una educación de calidad. Hoy en día, en muchos países la escasez de maestros bien preparados en las habilidades digitales y de inteligencia artificial puede afectar al sistema educativo que las nuevas generaciones están demandando. Se puede constatar que todavía muchos profes, aún no están lo suficientemente capacitados para impartir clases a distancia, en línea o de manera híbrida. El cambio que se vive en la naturaleza de los nuevos trabajos que están surgiendo en las sociedades contemporáneas tiene profundas implicaciones para los conocimientos y las habilidades que los docentes actuales deben adquirir. La formación docente tradicional y los programas de formación continua que se ofrecen actualmente al magisterio no corresponden a estas necesidades y tendencias mundiales y locales. La tecnología en el mundo educativo debe ser un factor que nos ayude a mejorar las competencias de los maestros. El docente del siglo 21 debe saber cuándo y cómo utilizar las herramientas tecnológicas educativas y también el tipo de tecnología más adecuado para poder maximizar el aprendizaje de sus alumnos. Como establecen los expertos del reciclaje se espera que los docentes transformen los espacios de aprendizaje estáticos en centros de aprendizaje activo, equipados con habilidades ligadas a las necesidades y realidades actuales.