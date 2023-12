 Los resultados del examen Pisa

Los que hacemos educación y somos maestros somos conscientes que cuando se publican los resultados de la Prueba Pisa, para muchos un valioso instrumento de diagnóstico para otros no tanto; son de los pocos momentos socialmente privilegiados, donde la opinión pública se asoma por algunos días a la realidad educativa que se vive en nuestro país y se realizan editoriales, programas, notas periodísticas, interesantes debates dando cuenta de los magros resultados nacionales y sus posibles causas, pero después de algunos días vuelve a campear el conocido desinterés que tiene la sociedad en general por la causa escolar y el status que guarda la educación pública. Aún así y aprovechando este temporal educativo, quiero remarcar algunos de las conclusiones que me parecen más pertinentes de lo publicado en estos días. Como el análisis del Dr. Felipe Martínez Riso: “Pisa había mostrado la pesada inercia de los sistemas educativos al constatar que en la mayor parte de los países participantes la tendencia de los resultados de los estudiantes se mantuvo básicamente plana hasta 2018. En el que muchos sistemas de Pisa 2022 muestre un cambio significativo a la baja confirma lo grave que fue la pandemia del Covid 19, un superficial vistazo a los dos volúmenes de resultados de Pisa recién difundidos muestra abundante información de rasgos y políticas de los sistemas que mejor resistieron a la pandemia, así como los más a afectados. Autoridades y personas interesadas en educación deberán aprovechar esa rica información en vez de rasgarse las vestiduras por el lugar que México ocupe en los ordenamientos”. Para Eduardo Backhoff “sin querer desagarrarse las vestiduras por el bajo desempeño de los estudiantes y sin querer minimizar los malos resultados es importante analizar detenidamente los resultados, dado que representan una buena medida para estimar el efecto que tuvo la pandemia en los distintos sistemas escolares del mundo, así como tratar de entender las razones de su impacto.” Es importante considerar también que La SEP emitió un comunicado oficial al respecto, el 5 de diciembre donde se establece que “los resultados no demuestran cambios significativos respecto a ediciones anteriores de esta evaluación. Nuestros estudiantes presentan retos en las tres áreas evaluadas: matemáticas, español, y ciencias lo que confirma que era necesario un cambio en el modelo educativo, situación que se agravó por la emergencia sanitaria. La evaluación muestra que México presentó un descenso menos en matemáticas y lectura que el promedio de países que integran la OCDE. También aclara que es necesario realizar un análisis considerando el contexto de los resultados de estas pruebas, como las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país para evitar interpretaciones reduccionistas.