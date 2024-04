Los jóvenes no vieron el debate

El debate de las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, en los días recientes, ha sido analizado de manera exhaustiva por comentaristas, editorialistas y tertulianos tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, generando una riqueza de ideas y de puntos de vista que en términos generales bien ayudan a tener un mejor criterio de por quién votar. Pero no se ha analizado quiénes vieron el debate y si les resultó interesante respondiendo a sus expectativas. Sobre este aspecto crucial en la construcción de una democracia hay poco análisis que nos permita establecer el éxito del debate. Según el propio organismo electoral casi 13.7 millones de personas siguieron el debate presidencial en los canales tradicionales y 7 millones en las redes sociales. Actualmente, según el INEGI, somos alrededor de 127 millones de mexicanos, lo que nos arroja en números redondos, que un 11% de los ciudadanos de este país lo vieron en televisión y un 4% de los ciudadanos lo siguieron en redes sociales, haciendo un total de 15% de seguidores del debate. La consejera electoral Carla Humphrey, señaló que el debate presidencial 2024 ha sido el más visto por la población mexicana desde que se inició esta práctica electoral. Sin embargo, este porcentaje histórico, sigue siendo un porcentaje muy pobre con respecto a los seguidores de los debates presidenciales en las democracias europeas o norteamericanas. Baste recordar que, en Alemania, durante el debate que llevó al triunfo como ministra para Angela Merkel cerca del 50% de los alemanes siguieron el debate. Si al bajo porcentaje de mexicanos que siguieron el debate, usted le agrega qué proporción de este porcentaje son jóvenes, creo no llega al 4%, según encuestas caseras que yo he realizado. No hay datos oficiales todavía de la cantidad de jóvenes que siguieron el debate, pero los sondeos locales muestran esta pobre tendencia. Por ahora sólo tenemos los datos que informó Rodrigo Gómez, CEO de la empresa HRM Media Flash, que fue contratado por el INE para hacer estas mediciones detallando, que el 55% de las personas que sintonizaron el debate fueron mujeres, 19% tiene educación superior, 82% tiene internet, 22% pertenece a una familia con jóvenes entre 13 y 18 años y el 46% son amas de casa. Para el CIPPEC los debates presidenciales constituyen un marco democrático para proveer información a los electores y mostrar las diferencias políticas entre los candidatos y en la actualidad son 73 países los que realizan este ejercicio ciudadano. En un país mayoritariamente juvenil como lo es México sigue siendo preocupante la escasa participación ciudadana y electoral, el pobre seguimiento por parte de los jóvenes a las campañas políticas, creo que juntos de seguir analizando las principales causas de este fenómeno, especialmente los que estamos en el sector educativo y proponer estrategias que nos ayuden a mejorar la participación juvenil, en la construcción de nuestra democracia.