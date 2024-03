Campaña y propuestas educativas II

Previo al primer debate que sostendrán esta semana las aspirantes y el aspirante presidencial seguimos reproduciendo para su reflexión sus propuestas en el área educativa. Continuamos con Claudia Sheinbaum, quien propone incrementar gradualmente la beca de posgrado. Se dará más apoyo a las escuelas públicas de diferentes niveles a través del programa la Escuela es Nuestra. Vamos a continuar y fortalecer programas educativos de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuito. El horario de escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar la educación física y artística. Haremos de las escuelas primarias públicas, espacios para la prevención de la salud. Se atenderá salud mental, prevención de las adicciones, la salud bucal y exámenes de la vista con lentes gratuitos a todos aquellos que lo necesiten. El magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello se revisará de manera conjunta temas pendientes de la USICAMM, evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés. Vamos a fortalecer la educación media superior. Buscando que haya la misma cantidad de secundarias y preparatorias y vamos a consolidar y unificar los programas de estudio, tomando en cuenta la educación básica, de manera humanística, científica y como ahora se hace en el Conalep y otros centros de Educación Media superior, lugares de trabajo y certificación. Y también vamos a promover, porque es una deuda salarios justos para los docentes de este nivel educativo. Todos los sistemas de educación pública del país serán gratuitos. Se fortalecerán las Universidades Benito Juárez, se harán nacionales las Universidades Rosario Castelllanos y la Universidad de la Salud. Y buscaremos atender en Educación Superior a otros 300 mil estudiantes. La educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y a la humanidades y los vincularemos con áreas y sectores prioritarios del país. El candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynez aseguro que reforzará la entrega de becas a estudiantes universitarios de escuelas públicas y privadas, regresará los estímulos económicos para ciencia y tecnología o intercambios académicos, para ciencia y tecnología. Propone descentralizar los planteles públicos e invertir más en el sector educativo. Para el nivel básico ampliará la cobertura escolar con incentivos que los estudiantes no abandonen la escuela antes de concluir la secundaria debido a problemas económicos. Propone una transformación radical del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y promete entregar incentivos para que la educación abone a construir prosperidad e igualdad.