Eliminación de Escuelas de Tiempo Completo, un golpe a la sociedad

Por: Daniela Álvarez

Hace un par de días presenté un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal reconsidere la eliminación de Escuelas de Tiempo Completo, ya que con ello se atenta el derecho de las niñas y niños a una educación progresiva. Duele observar que este gobierno federal, no conforme con lastimar presupuestalmente a las estancias infantiles, a las mujeres, a los niños con cáncer, a las entidades federativas, ahora vienen por las Escuelas de Tiempo Completo, dicho programa atendía a niñas y niños que viven en zonas de alta y muy alta marginación, para muchas familias este programa era una oportunidad para mejorar su educación, pero sobre todo su alimentación, dado que este era uno de los componentes de las Escuelas de Tiempo Completo.

\u0009Las historias de niños que salen de sus hogares con su estómago vacío, después de pasar varias horas sin probar bocado, son miles y miles a lo largo y ancho del país, esa realidad que buscaba combatir este programa de apoyo llamado Escuelas de Tiempo Completo. A veces me da la impresión de que el presidente y sus funcionarios viven en otro país, en “el País de las Maravillas” o de “nada pasa”, ya que con un plumazo y un señalamiento de corrupción, que por cierto jamás han comprobado, basta para atentar contra la vida, la salud, la educación y la niñez de los mexicanos.

\u0009Somos muchos los que no dejaremos de alzar la voz en favor de nuestras niñas y niños, quienes nuevamente no han sido escuchados, un no rotundo a una acción insensible que sólo responde a caprichos personales y que ha desmantelado programas que sí beneficiaban a los que más lo necesitan, demostrando una vez más su nulo compromiso con la niñez mexicana. Y tan poco es el compromiso que la SEP dejó plantadas y plantados a compañeros legisladores que buscaban conocer la justificación para la toma de esta decisión tan relevante en la vida pública de nuestro país y sobre todo de una afectación tan grande para nuestra infancia. Lo hemos visto en muchas ocasiones, el problema es que no se busca mejorar, no hay una propuesta alterna, no hay señalamiento de alguna modificación, es solamente desaparecer, decir que existía mucha corrupción y eliminar los apoyos.

\u0009No se debe olvidar que la educación es uno de los derechos más importantes de la niñez, invertir en ello es la mejor decisión de un país, ya que es trabajar directamente con el tejido social, brindar verdaderas oportunidades y garantizar una mejor vida para los ciudadanos, en días pasados la SEP informó sobre la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, con el argumento de “poder mejorar las instalaciones básicas”, desde ese momento los reclamos no han cesado, ya que la afectación es más grave de lo que ellos mismos imaginan, es por eso que no podemos ni debemos quedarnos callados, ya que se les deja sin la posibilidad de obtener una mejor enseñanza, pero sobre todo nutrición.