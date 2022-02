Los lujos permitidos

Cada mañana religiosamente escuchamos las palabras del hombre que intenta adoctrinar a un país entero, ese monólogo que día a día repite que los lujos son malos, que los aspiracionistas son casi delincuentes, que con un par de zapatos basta y sobra para los mexicanos, el mismo hombre que logró llegar al poder con un discurso lastimoso y de odio, un discurso que ha dividido al país entre los buenos y los malos, donde siempre prioriza a las personas más necesitadas, a nuestros hermanos mexicanos que menos tienen, es así con ese doble discurso que ha logrado engañar a toda una nación, pues ahora que han sido descubiertos los lujos y la manera ostentosa y espléndida en la que su hijo vive, resulta que por arte de magia todo ello se derrumba en segundos.

\u0009Y es que quienes somos aspiracionistas, quienes venimos de la cultura del trabajo, quienes nos ganamos día a día la vida y lo mucho o poco que tenemos, sabemos que el trabajo es gratificante y que la manera de salir adelante y sacar adelante a nuestras familias es así precisamente: basados en esfuerzo y dedicación. La gravedad de toda esta simulación es que se maneja un mundo de lo “que sería ideal” y un mundo de “lo que a mi familia, amigos y cercanos conviene”, es evidente que la esposa del hijo del presidente no es millonaria, también es evidente que existen conflictos de interés, vínculos sospechosos y toda una trama digna de comparar con “La Casa Blanca de la Gaviota”, sólo que esta nueva ha sido llamada “La mansión del Bienestar”.

\u0009Una frase que me gustaría encuadrar en todo este teatro sería: “Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”, ya que todo este escándalo no ha sido bien visto por los ciudadanos, y qué decir del presidente, a él sólo le gusta salir a señalar a sus adversarios y justificar a sus amigos, familia y gente cercana, es como si un manto protector los cubriera y por arte de magia borrara toda mancha de corrupción, pero los mexicanos no somos tontos ni nos dejamos engañar tan fácilmente.

\u0009El principal enemigo del presidente sin duda es el mismo presidente, ya que él mismo ha construido un castillo de cristal sobre cimientos de mentira y engaño, y eso tarde o temprano se caerá, porque la pobreza en este país sigue creciendo, la desigualdad continua y el país va en picada, la única calidad de vida que ha mejorado es la del presidente y su familia, sus amigos, sus colaboradores cercanos y quienes son piezas clave en este ajedrez de la corrupción, el tiempo pasa y las justificaciones siguen siendo las mismas. En un principio la gente creía que las cosas cambiarían, pero después de muchos meses y pasada la mitad del gobierno del presidente los resultados no son lo que deseamos, los responsables de la implementación de las políticas públicas no son ni Fox ni Calderón, tampoco son los fantasmas que persiguen al presidente, la realidad lo ha rebasado, hoy vemos que para el presidente sí hay lujos permitidos y justificados, por ejemplo el de su hijo...