“La lucha sigue…”

No puedo dejar pasar esta oportunidad en este espacio que comparto con algunas lectoras y algunos lectores, para escribir sobre la lucha de nuestras mujeres en México, una lucha que ha ido creciendo poco a poco con el paso de los años, una lucha que nos ha costado mucho dolor, muchas vidas, mucho esfuerzo, pero también quiero comentarles que aun en este momento histórico para las mujeres, no sólo hay pendientes, sino también retrocesos, y eso es algo que como sociedad debemos condenar y señalar para ir juntos en la búsqueda de los derechos de las mujeres como gobierno y sociedad.

\u0009La lucha sigue y no sólo en búsqueda de continuar avanzando, sino en la fortaleza de no permitir retrocesos que afectan a miles de mujeres y no sólo a un partido, principalmente a las madres solteras, madres trabajadoras, madres que no cuentan con prestaciones sociales y derecho elemental a la salud. Al hablar de retrocesos me refiero específicamente a la eliminación de las estancias infantiles, la eliminación de las escuelas de tiempo completo, en el tema de salud se eliminó el apoyo para las mujeres que padecen cáncer, también se retiró presupuesto para los refugios que apoyaban a miles de mujeres víctimas de la violencia, el gobierno federal inició una confrontación y un ataque directo para miles de mujeres en nuestro país.

\u0009Son estas las deudas que como gobierno se tienen con las mujeres, el hecho de eliminar presupuesto necesario para atender las violencias contra las mujeres es un paso muy importante que desde el Legislativo debemos dar, el blindar ese recurso para que llegue a nuestras niñas y nuestras mujeres, no puede ser que la seguridad en todos los sentidos esté en manos de una sola persona, como país debemos alzar la voz y exigir que cese este ataque frontal a las mujeres.

\u0009Debemos caminar en conjunto, generando políticas públicas que sean en beneficio de las mujeres, la participación debe ser continua y con una visión más allá de cualquier partido político, al centro nos colocamos las mujeres y seguimos en la socialización de una agenda para nosotras, que nos brinde seguridad, apoyo, protección y bienestar y que no dependamos de algún gobierno en turno para que se nos dé o se nos quite el presupuesto que nos corresponde. Nuestra participación en la vida democrática continúa implicando un gran reto, no es suficiente, la lucha debe ser permanente y contundente.

\u0009En la esfera política la participación debe ser constante, porque continuamos enfrentándonos a roles sociales que son marcados por estereotipos, y mientras permanezcan seguirán siendo un obstáculo para nuestro desarrollo pleno, insistiría que eso va más allá de cualquier legislación, pues el reconocimiento debe ser formativo, cultural y genuino, dejando de lado las etiquetas y los estereotipos.

\u0009Aun existe una brecha de desventaja entre hombres y mujeres; en salarios, acceso al empleo, a la salud, a la seguridad social y muchas otras tareas pendientes a favor de la mujer. No debemos permitir que los gobiernos abandonen la visión de la perspectiva de género.