James (Jim) Gwartney, 83, murió en paz en su ciudad Tallahassee, Florida, EEUU en enero 7, 2024. Gwartney fue profesor en la Universidad Estatal de Florida (FSU) por 53 años.

Será recordado por ser un intelectual prolífico, y educador en la economía, y gran defensor de la libertad económica.

Recibió su doctorado de la Universidad de Washington, haciendo su disertación sobre la economía de los mercados laborales. En la Universidad de Washington, Jim estudió varios cursos con el futuro Nobel de Economía, Douglass North.

Después de graduarse, Jim fue contratado en 1969 como profesor en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, donde permaneció hasta su jubilación en el 2022. Jim publicó en las más mejores publicaciones académicas arbitradas

El legado de Gwartney será en la siguientes áreas:

Primero, gran educador en economía. Su texto, Economics: Private and Public Choice, originalmente publicado en 1976, llegó a su 18th edicion. En las recientes ediciones otros economistas como Richard Stroup, Russell Sobel, y David Macpherson, se unieron como coautores.

En años más recientes, Gwartney, con coautores Richard Stroup, Dwight Lee, Tawni Farrarini, y Joseph Calhoun escribieron, Common Sense Economics: What Everyone Should Know about Wealth and Prosperity. Este libro junto con el material de enseñanza fue diseñado para hacer más accesible la introducción de la economía y finanzas personales. Yo creo que, si en Chihuahua se hubiera conocido más la obra de Gwartney, muchas personas no hubieran caído en los fraudes de Aras.

Segundo, Gwartney, será recordado como fundador de la libertad económica en el mundo (EFW) publicado por el Instituto Fraser de Canadá. Este índice fue la idea de Rose y Milton Friedman, y el fundador del Instituto Fraser Michael Walker, quienes organizaron varias conferencias en los 1980s para investigar la posibilidad de crear una medida cuantitativa de la libertad económica por país. Gwartney junto con su asistente el economista Robert Lawson empezaron a desarrollar el índice que fue publicado en 1996. Este índice ha sido publicado año con año, y actualmente presenta una clasificación de 165 países.

Hasta la fecha, más de 1300 publicaciones arbitradas han citado el índice de libertad económica, y las investigaciones muestran que mayor libertad económica corresponde a ingresos más altos, crecimientos más altos, mejor calidad de vida como salud, derechos civiles, derechos políticos.

James Gwartney tenía una gran fe en Dios, y gran esposo de Amy. Gwartney hizo frente con dignidad a varias cruces que se presentaron en su vida, sobrevivió un cáncer en los 1970s, y desde hace 30 años se quedó ciego. A pesar de las pruebas siempre actuó con virtud cristiana, y continúo escribiendo sobre la libertad económica hasta los últimos días de su vida.

Es menester que los trabajos de James Gwartney sean conocidos en Chihuahua, invitó a la sociedad civil, organizaciones religiosas, académicos, servidores públicos, empresarios, a conocer más la obra de James Gwartney.





Maestro en Economía