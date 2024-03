La Injusticia Contra Ricardo Anaya Parte IV

Hace algunos años se hizo la reforma energética que abriría a México la inversión extranjera en petróleo y gas. Era una asignatura pendiente, ya que desde el presidente Fox se habían lanzado diferentes propuestas, pero fueron rechazadas por cuestiones puramente ideológicas. Con la nueva administración de AMLO se ha tratado de diabolizar a todos los que promovieron la apertura en petróleo y gas, muy especialmente contra Ricardo Anaya. Se le ha acusado de traición a la patria por haber promovido la apertura a la inversión privada en hidrocarburos. Sin embargo, las iniciativas que Ricardo Anaya aprobó forman parte de las mejores prácticas en países desarrollados. Veamos algunos ejemplos

En Irlanda hay una gran exploración petrolera por empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, algunas son: PSE Kinsale Energy Limited, Nephin Energy Limited, Equinor Energy Ireland Limited, Vermilion Energy Ireland Limited, Providence Resources PLC, Atlantic Petroleum Limited, Sosina Exploration Limited, Providence Resources, PLC Atlantic Petroleum Limited, Valhalla Oil and Gas Limited, St. Stephen’s Energy Limited, Eni Ireland BV, Repsol Exploracion Irlanda SA, Woodside Energy

En Noruega hay 27 empresas petroleras activas . Algunas de las empresas en Noruega son Shell, Exxon, Total, OMV, Inpex, Repsol. Hay una compañía Noruega Equinor( antes Statoil), las empresas extranjeras se asocian con Equinor. Además Equinor tiene inversiones en otras partes del mundo.

Canadá es país abierto a la inversión privada nacional como extranjera, algunas de las empresas activas en Canada son : Enbridge, Suncor Energy Inc, Imperial Oil Ltd, Canadian Natural Resources Ltd, Cenovus Energy Inc, Husky Energy Inc, Gibson Energy Inc, ARC Resources, Vermilion Energy Inc, Shell Canada, Petronas Energy Canada Ltd, BP Canada Energy Group, Pacific Canbriam Energy Inc, ConocoPhillips Canada, Equinor Canada Ltd. Las provincias de Alberta y Colombia Británica son productoras de gas de lutitas. Alberta produce petróleo que proviene de arenas y lutitas bituminosas.

Australia es un país abierto a la inversión privada, hay importantes empresas como son: Santos, OMV, Mitsui, ROC, Inpex, Shell, ENI, Empire Energy, Emperor Energy, BP, ExxonMobil.

Ricardo Anaya quería que México siguiera las mejores prácticas mundiales. De esta forma se obtuvieran más recursos por el petróleo y eso contribuyera a mejores recursos para educación, salud, infraestructura. Ricardo Anaya deseaba que México alcanzara a los países desarrollados, y lograra una gran calidad de vida para sus ciudadanos. Por eso, es una injusticia de tratar de destruir a Ricardo Anaya por su deseo de que México fuera un país desarrollado. Lo que es peor, tratar a Ricardo Anaya de traidor a la patria por promover las mejores prácticas de inversión extranjera, es una tergiversación de la moral y la ética.

En México ha habido ingratitud con grandes próceres Mexicanos, por ejemplo Agustín de Iturbide, el padre de la patria, fue fusilado. Hay un comportamiento similar, Ricardo Anaya gran patriota ha sido calumniado por cuestiones puramente ideológicas.

Catedrático de Economía en Burgundy School of Business