Impulsar el turismo en Rosetilla

Cuando se piensa en desarrollo turístico, los grandes proyectos tienden a generar más la atención, como las playas, los sitios arqueológicos icónicos. Sin embargo, otros proyectos pequeños, no llaman mucha atención, aunque podrían tener un impacto en el desarrollo económico local. Esto también es causa por información asimétrica, ya que los posibles beneficiarios de un desarrollo turístico de menor calibre, no se dan cuenta del potencial, y por lo tanto no se organizarán para promover un desarrollo turístico.

Uno de esos proyectos que podría potenciar el turismo en el estado de Chihuahua es la región de Rosetilla. Entre la región de Meoqui, Delicias y Saucillo se encuentra la presa Rosetilla sobre el río Conchos. Esta región posee una presa que anteriormente fue una hidroeléctrica que fue construida con capital privado cuando no había barreras a la inversión privada en la electricidad, pero entró en desuso cuando se construyó la termoeléctrica de Delicias. Además de los conflictos laborales causados “por propaganda comunista en los años 70, por lo que el gobierno opto por cerrar la fuente de trabajo”

La cortina se quedó y creó un rebalse importante, el cual ha dado vida a un importante ecosistema y ha enriquecido el patrimonio chihuahuense.

Anualmente se celebra el Rosetilla fest, el cual es una carrera de bicicleta de montaña, que va desde Meoqui hasta Rosetilla pasando por lugares importantes. Sin embargo, la falta de infraestructura, y atención a la región no permiten despegar todo el potencial para un desarrollo económico.

El patrimonio natural, histórico, no ha sido suficientemente valorado, el potencial de turismo no ha sido suficientemente reflexionado. Ni siquiera en el estado de Chihuahua se conoce bien la región de Rosetilla que forma parte de las Perlas del Conchos. En este contexto es urgente valorar el patrimonio histórico, y áreas naturales.

Es importante tener un desarrollo territorial con respecto a los factores específicos, por ende, desarrollar, sus ventajas comparativas con respecto a los espacios naturales, el rescate de edificios históricos. Es importante el desarrollo de actividades recreativas, culturales, espacios naturales, actividades deportivas, actividades pesqueras.

Es menester una estrategia de crecimiento e inversión para dar certidumbre a los inversionistas para prestación de servicios, restaurantes, hotelería, hostales.

El rol de gobierno en este caso requiere la construcción de infraestructura básica, por ejemplo, llevar la carretera hasta la presa Rosetilla, no son muchos kilómetros que se requieren, y para el beneficio vale la pena. Si no hay buena infraestructura carretera, muchos operadores turísticos no se atreverían a invertir. Además, muchos visitantes con la situación actual, no se atreven a visitar por ser camino de terracería.

Es menester desarrollar regulaciones previsibles y transparentes que faciliten las inversiones en el turismo en Rosetilla.

