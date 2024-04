El populismo una amenaza a la libertad económica

Hoy quisiera hablar de una investigación económica publicada en el 2015, intitulada ‘The Wild Bunch! An empirical note on populism and economic institutions’ por los economistas Martin Rode ·de la Universidad de Navarra y Julio Revuelta de la Universidad de Cantabria. Esta publicación académica indica que las políticas populistas tienen un impacto negativo en la libertad económica, medida por el ranking libertad económica en el mundo, del Instituto Fraser.

Los gobiernos populistas aumentan las regulaciones, socavan el sistema legal y crean barreras al comercio. En la revisión de literatura los autores hacen una relectura del populismo en el siglo XX. El populismo se basó en prácticas redistributivas, con políticas monetarias y fiscales expansivas con fines de corto plazo, las cuales crearon crisis a largo plazo en la balanza de pagos, caída de los salarios reales, fuga de capitales. Los autores retomaron el concepto de populismo de Sebastian Edwards, el cual indica que el político populista, pone un énfasis en redistribución con una actitud indolente sobre el riesgo de déficits fiscales, y restricciones externas.

El líder populista y sus organizaciones hablan de representar la voluntad del pueblo, y por lo tanto tienen poco respeto a las instituciones de la democracia participativa, y las personas que no piensan igual son consideradas anti-nación. El líder populista pone énfasis en su persona como defensor del pueblo contra las élites. Esta actitud resulta en la marginalización de las instituciones democráticas, y la limitación al ejecutivo. Las consecuencias serán nefastas para las instituciones políticas, las cuales determinan la calidad de instituciones económicas.

Después de la relectura de literatura, los autores hicieron un modelo sobre el índice de populismo desarrollado por Hawkins (2009), y su impacto en la libertad económica. El resultado de esta investigación muestra que los gobiernos populistas aumentan el tamaño del gobierno, esto es un aumento en gasto de gobierno, empresas de estado, e impuestos. Con los gobiernos populistas el sistema legal es socavado para la libre empresa ya que se amenaza a los negocios con incautaciones, controles fiscales arbitrarios, y tribunales que no son independientes. Los gobiernos populistas tienen tendencias antiglobalización y aumentan las barreras al comercio.

El costo de tener un gobierno populista muy alto, ya que un aumento en políticas populistas disminuye la libertad económica, y por ende se reduce la acumulación de capital, inversión y crecimiento. Estas reducciones ponen en peligro el futuro del desempeño económico.

Los autores terminan diciendo que ‘por medio de las políticas económicas, los gobiernos populistas no ayudan en el proceso de desarrollo económico, y no tienen éxito en mejorar las vidas de los ciudadanos de ingreso más bajo. Al contrario, los costos de sus políticas se imponen en aquellos que dicen favorecer’

Para cerrar, al escribir sobre este estudio me recordó a mi profesor de Economía Dilmus Delano James (DEP), quien decía que el populismo no genera prosperidad, y solo deja canciones bonitas.





Catedrático de Economía en Burgundy School of Business