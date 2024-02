Hacia una cultura de paz | Abrazos, no balazos: sí, pero no. 

Yanez_flor@hotmail.com









Hace unos días falleció Johan Galtung, académico más importante en estudios de paz y conflictos sociales. Graficó la violencia en un triángulo colocando la violencia directa (VD) en el vértice superior, como la punta de un iceberg (lo visible). Las violencias estructurales (VE) y cultural (VC), las ubicó en los ángulos restantes, describiendo que eran invisibles y más peligrosas, porque dan entrada a la violencia directa (asesinatos). La VE representa la falta o negación de necesidades como: acceso a la educación, salud, vivienda, trabajo, salarios dignos, corrupción, explotación, marginación e injusticias. La VC encierra al machismo, las creencias, la religión, la lengua y arte; se utiliza para legitimar o justificar la violencia directa o estructural. Dividió la paz en negativa y positiva. La primera es la ausencia de VD, es decir, cese a la guerra y violencia física; la segunda es la transformación de la VC y VE, que facilita que la paz perdure y previene que la violencia vuelva a resurgir. Ante los conflictos cuando se están formando se usa la prevención; cuando son violentos con Peacekeeping (mantenimiento de la paz); para transformar el conflicto, con Peacemaking (hacer la paz con uso de la fuerza); Peace Enforcement para imponer la paz coercitivamente, y luego, comienza el Peacebuilding (construcción de paz) para lograr un cambio social.

Recientemente Sheinbaum comenzó a conceder entrevistas a distintos conductores y periodistas. Comenta que su estrategia de seguridad tiene tres ejes: atención a las causas de la violencia con acceso a empleos justos bien remunerados, transporte y educación para una vida digna en construcción de paz y no de guerra (VE); inteligencia e investigación para elaborar buenas carpetas de investigación; y coordinación entre la fiscalía con el Poder Judicial, porque así se acaba la impunidad (según ella). Busca terminar la desigualdad y la pobreza con desarrollo de bienestar centrado en las personas, con programas como “Jóvenes construyendo el futuro” y “Jóvenes unen al barrio” (VE, VC). Dijo (como AMLO con sus otros datos) que los homicidios han disminuido y que la gente se siente segura, por los informes de percepción de inseguridad.

De acuerdo con Impunidad Cero 2023, 50% de los encuestadas consideró que la impunidad había aumentado 47% respecto al año pasado. El 90% de los delitos no se denuncian por incapacidad de las autoridades para perseguir el crimen y sólo 1% de los delitos se esclarecen. Definitivamente, alguien miente. A final de cuentas ella es AMLOVER. En lo restante, me parece espléndido que la candidata explique los famosos “abrazos, no balazos” del presidente y los haga más entendibles, para no burlarse de su estrategia. “Hacer amor y no la guerra” es a lo que aspiramos, pero antes de volar en cohete a la luna de la paz positiva -como decía Galtung-, tienen que lograr una paz negativa, es decir, parar los balazos con Peacemaking, Peacekeeping o Peace enforcement. Una vez logrado esto, se hace la Construcción de Paz a la que se refiere Sheinbaum (que el presidente no pudo explicar bien) y se trabaja en la paz positiva a través de consolidar las instituciones, brindar oportunidades, acabar con la corrupción, disminuir las desigualdades y las injusticias. Estos “cuates” agarraron el libro al revés y empezaron por Peacebuilding y Paz Positiva y así, está canijo, porque ni siquiera han logrado la paz negativa. O que lo hagan, pero que diseñen un plan más robusto y contundente para atacar TODAS las violencias (incluidos los homicidios). Me parece que Claudia va bien y los abrazos y no balazos, sí pero no. Lea el libro desde el índice, no sólo las conclusiones.