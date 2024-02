Intenciones gubernamentales

El presidente percibe que las cosas no van tan bien como ellos dicen y como sus seguidores repiten, es por ello que nos ofreció este 5 de febrero una nueva manera de destruir el país. Son estas reformas encaminadas para acabar con la gran mayoría de los organismos autónomos. Como excepción se salvan el Banco de México y el INEGI. También está la reforma de las pensiones para que las personas puedan jubilarse con el 100 por ciento del sueldo que devengaban cuando se jubilaron, cosa que no es posible en ninguna parte del mundo, sobre todo en una economía tan frágil y endeudada como lo es la mexicana. Esto significaría la quiebra del sector público y con él, del financiero.

La intención detrás de las acciones presidenciales con tales reformas, es electorera. El sabe que se las van a negar. No tiene mayoría calificada en el congreso y así cuando le digan que no, podrá voltear al electorado y decir: ¿Ya ven?, yo estoy luchando por ustedes, pero los “conservadores me lo impiden. Para que se pudiera realizar una pensión del 100 por ciento del último salario, una persona debería ahorrar un 23 por ciento de su sueldo mensual durante 45 años.

Actualmente se realizó una reforma al sistema de pensiones, pasando del 6 por ciento de ahorro al 15 por ciento, lo que permitirá a los trabajadores con una pensión equivalente al 70 por ciento del último salario. Parece suficiente.

El lado más sensible, la eliminación de los organismos autónomos, donde puede llegar a obtener algunos triunfos, si es que los logra, dificultará la operación de la próxima presidenta, ya que no tendrá instrumentos para gobernar, De cualquier manera, a estas alturas del sexenio el presidente ya desmanteló gran parte de la operatividad del gobierno y no solo los organismos autónomos sino las mismas secretarías, que están operando en los puros huesos.

¿Cuál es la idea detrás de esto? López Obrador continuará con su estrategia de destrucción del gobierno para concentrar la mayor cantidad de poder en su persona y así, de esta manera mandar sin importar quien llegue a gobernar. Eso es lo que él cree, en eso está trabajando. Esa es la esencia del populismo.

Y en este gobierno se ha dado una de las peores versiones del mismo, el populismo económico. Este se ha basado en flagrantes mentiras en casi todos sus componentes. En materia fiscal nos presumen que han sido muy responsables, ¡mentira! Primero saquearon fondos y fideicomisos, luego cancelaron el aeropuerto de Texcoco, un aeropuerto de primer mundo y que seguimos pagando por el mismo 480 mil millones de pesos (Incluye 16 mil millones del AIFA que nadie utiliza) a los tenedores de bonos y a los bancos durante más de dos decenios.

Por otro lado, este gobierno ha quemado 500 mil millones de pesos en dos bocas, 500 mil millones de pesos en el tren maya, 500 mil millones en subsidios a PEMEX, etc. Tirando dinero a diestra y siniestra.

Otra gran mentira por omisión, es la de no incluir los adeudos por pensiones de PEMEX, CFE, Luz y Fuerza del Centro, ISSSTE, INFONAVIT, y todas las dependencias del gobierno federal en porcentaje de la deuda como porcentaje del PIB. Esto dispararía el total de la deuda pública del país; pero no se hace por razones obvias.