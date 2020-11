Si hay algo que distingue a los juarenses es saber brindar ayuda a quien lo necesita y así ha quedado de manifiesto en este difícil momento que enfrentamos por la pandemia, que nos ha traído como consecuencia, entre otras cosas, un servicio médico rebasado y carente de los insumos necesarios para realizar su trabajo de manera segura, pero con una ciudadanía que se ha sumado a la campaña de donativos “Héroes de la salud”, demostrando por qué Juárez es solidario.

Con la entrada al semáforo rojo en nuestra ciudad, quedaron expuestos aún muchos más de los problemas que vivimos a diario, por un lado la preocupación latente de una debacle económica y por el otro, el temor de enfermarnos y no poder ser atendidos, como resultado de un sistema de salud que resulta insuficiente ante la gravedad de la pandemia.

Al igual que en el resto del mundo, el personal médico de nuestra querida ciudad está pasando por graves dificultades para poder realizar su trabajo en la llamada primera línea de combate al Covid-19.

No sólo se trata del esfuerzo y el peligro inminente de contagiarse, sino también, tras siete meses de una constante lucha contra la enfermedad, anímicamente se encuentran mal y desmotivados, muchos de ellos sienten que no pueden más, por el trabajo arduo, por ver a la gente morir incluyendo a sus propios compañeros.

Los hemos llamado héroes de la salud, aunque considero que no les estábamos dando ese tratamiento como amerita un héroe en toda la extensión de la palabra, es por ello que al ver la situación en la que trabajan y se exponen, así como por las justas demandas que externaron por diversos medios, muchas de ellas que me hicieron llegar a mis redes sociales, decidí impulsar una campaña de donativos para ayudarles con lo mínimo.

¿Se han preguntado lo que representa para el personal médico trabajar dentro de un traje sin ventilación? Para que se den una idea, las largas horas de trabajo en esas circunstancias les provoca deshidratación, fatiga, ansiedad y otro tipo de infecciones, además de los efectos psicológicos.

En el mes de mayo pasado, se registró el primer deceso de un médico en Ciudad Juárez y hasta el momento en el estado 626 médicos han contraído Covid-19, 12 han fallecido. Asimismo, 1,258 enfermeras y enfermeros se contagiaron y ocho murieron, cifras a las que se suma 693 casos positivos en personal de salud, que han reportado 10 defunciones.

Hoy se ajustan dos semanas de haber convocado a la ciudadanía juarense a sumarse para apoyar a los héroes de la salud, porque Juárez nos necesita a todos; sectores, organizaciones y muchísimas personas de la sociedad civil han dado muestra de su inmensa generosidad, una de las principales características que nos definen.

El espíritu de ayuda y de solidaridad ha estado presente en cada palabra de apoyo, en cada mensaje que me llega o que envían a mis redes sociales para preguntar cómo pueden apoyar, qué pueden dar.

Me han conmovido muchas personas, principalmente aquellas de bajos recursos que han llegado al centro de acopio con un par de botellas de agua, con galletas, bebidas energizantes, etc., porque les mueve la intención de ayudar a quienes más lo necesitan ahora.





Asimismo, empresarios, los gremios como la Asociación Ganadera Local de Ciudad Juárez hicieron presencia y su ayuda ya fue entregada.

Hasta el momento hemos realizado cuatro entregas de donativos al Hospital Regional No. 66 y a la Unidad de Medicina Familiar No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social; al Hospital General y el Hospital General de Zona No. 35 del IMSS.

Nuestros héroes de la salud de dichas instituciones han recibido, gracias a la ciudadanía juarense, lo siguiente: 48 mil pares de guantes de látex, 4 mil mascarillas KN95, 600 batas, 5,250 cubrebocas, 200 overoles, 6 cajas de gel desinfectante y 72 botellas en presentación de 500 ml; 130 caretas, 2,400 cubre calzados, 1,000 batas quirúrgicas, 2,700 botellas de agua, 500 bebidas energizantes, 150 cajas de bebidas de vitaminas (Ensure), alimentos como galletas y barras de proteínas.

Sin duda, ha sido conmovedor escuchar las palabras de agradecimiento del personal médico, las cuales no han sido para mí, sino para cada una de las personas que ha decidido poner lo que esté en sus posibilidades y hoy, a través de mi columna, las quiero hacer extensivas a toda la ciudadanía juarense.

No hay nada más gratificante que poder dar y ayudar y ¿saben por qué Juárez nos necesita a todos? Porque con cada pequeña acción que hagamos por el bien común, podemos generar grandes cambios.

La madre Teresa de Calcuta decía: “Yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo; juntos podemos hacer grandes cosas”, creo que eso aplica perfectamente para la situación que estamos viviendo en estos momentos.

En nuestras manos está entonces generar grandes cambios y seguir demostrando de qué estamos hechos, porque lo mejor de Juárez es y será su gente, la que con su generosidad está demostrando al mundo que Juárez es solidario.