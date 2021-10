Por: Antonio Ríos Ramírez

Hace ya mas de diez años que se empezó a difundir el concepto de innovación abierta. Y entendida como aquellos cambios radicales en el mundo de las ideas y en la la gestión de los mismos.

Si lo comparamos con la innovación tradicional, la cual pretende mantener todo bajo control, quizá como una forma de proteger una propiedad intelectual y un modelo clásico de competitividad, ya obsoleto, que al parecer ya no se está rigiendo sólo por las invenciones provenientes de una empresa, sino, ahora es válido pensar, aportar y desarrollar innovación que surge de diferentes fuentes como los centros de innovación, universidades y los propios individuos.

El significado de la innovación abierta, que uno de los expertos define como “el uso de los flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados para el uso externo de dicha innovación”. Entendiendo que este concepto fluye del exterior hacia las organizaciones y viceversa. La innovación abierta va más allá de la colaboración entre dos empresas, y para ello serán importantes el diseño y la gestión de los grupos de innovación. Con este concepto el uso del conocimiento se extiende a lo largo y ancho de las comunidades.

Hoy en dia, el principal factor de competitividad, es la innovación y debe de ser; abierta. No todas las personas innovadoras trabajan en nuestra empresa. Y para las que sí lo hacen, será fundamental encontrar y colaborar con otras personas innovadoras de otras partes del mundo. Solo así la empresa podrá innovar con éxito. También, debe de aceptar el fracaso. La innovación no existe sin riesgo y ninguna empresa puede innovar de forma efectiva si no aprende a gestionarlo. Si nunca has fracasado, ¡entonces es que nunca has intentado nada de verdad importante! Fomentar una cultura de empresa que valore el fracaso útil y aprenda de él es esencial para innovar con éxito. Un punto muy importante de la innovación es el modelo de negocio y no solo en la tecnología. Un mejor modelo de negocio es más poderoso que una mejor tecnología. Las empresas que tienen éxito a menudo terminan atrapadas en su modelo de negocio. Es necesario aprender cómo mejorar o incluso cambiar el modelo de negocio para seguir prosperando una vez que se vuelva obsoleto. Hay que aprender a monitorear el modelo de negocio, las tecnologías, la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual. Hay dos vías principales por las que fluyen las ideas en la innovación abierta: de fuera adentro y de dentro afuera. La opción de fuera adentro implica abrir los procesos de innovación de la empresa a muchos tipos de información y aportaciones del exterior. La innovación abierta de dentro afuera, por su parte, requiere que las organizaciones permitan que las ideas propias no utilizadas o infrautilizadas salgan al exterior para que otros puedan usarlas en sus empresas y modelos de negocio. En esta era donde la información, ideas y tecnologías fluyen y se intercambian ampliamente, evolucionando con rapidez, es muy poco eficiente pretender hacerlo todo uno mismo. Deben aprovecharse las amplias ofertas de colaboración que ofrecen universidades, centros tecnológicos y otras empresas con capacidades en áreas de interés para el modelo de negocio.

