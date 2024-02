MediChihuahua: El ejemplo que en Salud sí se pueden hacer bien las cosas

En el intrincado paisaje de la política sanitaria de México, el estado de Chihuahua emerge como un pilar de innovación y efectividad bajo el liderazgo visionario de la gobernadora Maru Campos. La iniciativa MediChihuahua irrumpe en el escenario mexicano como un programa bien pensado, por una gobernante con sentido estratégico, ante las deficiencias palpables del sistema de salud federal, en particular las del IMSS-Bienestar, evidenciando que la administración local es capaz de brindar soluciones adaptativas y eficientes frente a las falencias del nivel federal.

La administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se ha visto envuelta en un torbellino de reformas y políticas que han generado más incertidumbre que soluciones. En contraste, Chihuahua, con MediChihuahua, ha sabido llenar los vacíos dejados por la falta de cumplimiento de las promesas federales, desafiando la tendencia hacia la centralización de los servicios de salud y poniendo de relieve la importancia de la adaptabilidad a las necesidades específicas de las comunidades.

La eliminación del Seguro Popular y el establecimiento del INSABI, que no lograron cumplir con sus metas, han sido objeto de críticas generalizadas. El IMSS-Bienestar, a pesar de sus objetivos loables, ha enfrentado numerosos obstáculos en su implementación, resultando en una atención médica que no cumple con las expectativas de calidad y accesibilidad. Ante esta situación, Chihuahua no se ha quedado de brazos cruzados y, a través de MediChihuahua, ha proporcionado una red integral de atención médica, compuesta por la red hospitalaria y los centros de salud estatales, que garantizan servicios calificados y accesibles para sus habitantes.

Esta estrategia estatal no solo resalta las deficiencias del IMSS-Bienestar sino que también invita a una profunda reflexión sobre la estructura del sistema de salud en México. La iniciativa de Maru Campos es un testimonio de cómo una gestión centrada en las personas y sus necesidades puede superar las barreras impuestas por sistemas centralizados que a menudo pierden de vista la diversidad y especificidades locales.

El descontento con el sistema de salud actual, evidenciado por la frase "No es el sistema de salud de Dinamarca que nos prometieron", y la demanda por una mejora en los servicios, especialmente en los hospitales del IMSS en Chihuahua, reflejan una urgente necesidad de reevaluación y acción por parte del gobierno federal. Las principales inquietudes en las calles y colonias de esta ciudad, como la baja calidad del sistema de salud y el alto costo de los medicamentos para los adultos mayores, subrayan la imperiosa necesidad de una reforma que haga de la salud pública una realidad accesible y de calidad para todos.

MediChihuahua no es simplemente una medida de emergencia, sino una propuesta que debería servir de modelo para la reformulación del sistema de salud mexicano. La visión y el compromiso del gobierno estatal de Chihuahua, junto con la implementación efectiva de MediChihuahua, demuestran que es posible ofrecer una atención sanitaria digna y eficaz. En este sentido, Chihuahua no solo ha cubierto un vacío dejado por la federación, sino que ha sentado las bases para una nueva visión de la salud pública en México, una visión que pone a las personas y sus necesidades en el centro de todas las políticas y acciones.