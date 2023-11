Opiniones relevantes sobre la reducción de la jornada laboral en México

-segunda parte-





Por: Eimi Córdova de la Peña

Continuando con el tema de la colaboración anterior, la reducción de la jornada laboral en México es muy controvertida actualmente, es por esto que, en esta ocasión veremos el punto de vista de uno de los líderes sindicales del estado de Chihuahua, a fin de conocer su especial punto de vista al respecto, ya que, como todos sabemos, el 25 de abril del año en curso, la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para reducción de horas laborales, que pasaría de 48 a 40 horas semanales, la reforma plantea una serie de ventajas, como la recuperación del desgaste físico y mental, la posibilidad de compartir más tiempo con la familia, disminución de enfermedades mentales, entre otras, sin embargo como se mencionó en el artículo publicado con anterioridad, ésta se encuentra pospuesta a fin de profundizar más el tema con especialistas, por lo tanto tenemos la siguiente opinión.

Según lo manifestado por el secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Chihuahua de la CTM, licenciado Jorge Doroteo Zapata García, en la entrevista realizada por quien suscribe, al respecto nos comentó: “En mi opinión como la mayoría de las cosas esta reforma no sólo tiene una opinión o una sola vista, sino que tiene sobre todo dos posiciones, la posición del trabajador y la posición del empleador, pero es buena la semana de 40 horas, algunos países la aplican, algunos países les ha resultado la productividad superior a como la tenían en la de 48 horas y tienen buenos salarios esos países que le estoy hablando, aquí yo siento que más que darles otro día más de descanso a los trabajadores, lo que necesitan es un sueldo más remunerador, yo siento que el sueldo sigue siendo insuficiente, se ha incrementado cada año porcentajes importantes, porque son de 20% o más para arriba, pero es un salario insuficiente, es un salario, raquítico, que no alcanza a cubrir las necesidades de una familia ni teniendo dos sueldos y desde el punto de vista de los empleadores pues para las micro, pequeñas y medianas empresas se pondrían en muchas dificultades porque, el cerrar un día más y darles a los trabajadores un día más de descanso e irse también ellos a descansar, pues no está muy fácil, no creo que muchos puedan hacerlo, no creo que actualmente existan las condiciones plenas para hacer esto en este tipo de empresas, pero para los empresarios que es la otra parte que yo le decía, no se puede pensar en trabajadores si no hay empresas, y la empresa igual no puede haber empresas si no hay trabajadores, entonces es un tema conjunto de los dos elementos principales de la relación de trabajo”.

Importantes intervenciones que nos dan unos puntos de vista muy interesantes para reflexionar, pero ¿tú qué opinas?