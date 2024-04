“Reforma judicial, diputados, ministros y afores, los temas.”

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA, A. C.

Por: José Martínez Frausto (*)

Esta columna, que generosamente nos concede este prestigiado periódico desde hace bastantes años, tiene como finalidad abordar en forma sencilla temas jurídicos relevantes; hoy trataremos concretamente cuatro temas, el primero la reforma judicial.

Hace unos días el Congreso del Estado, con votación de diputadas y diputados de los partidos políticos PAN, PRI y MC, aprobaron la iniciativa de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura Estatal, mediante la cual, en la elección de magistrados (as) de dicho tribunal intervenga el Consejo integrado por tres miembros del poder judicial, un representante del poder ejecutivo y otro del poder legislativo, órgano que para cada vacante designará una quinteta de aspirantes, previo examen de conocimientos que se les aplique. Esa quinteta se envía al gobernador o gobernadora para que de la misma elimine, sin más fundamento que su discrecionalidad, a dos de las personas aspirantes y remitir la terna que queda al Congreso, a fin de que se elija a la o el agraciado. Ya en anteriores colaboraciones he expuesto que el anterior procedimiento implica la injerencia, en asuntos de la estructura del poder judicial, de los otros dos poderes. Esto vulnera la autonomía e independencia que en gran medida nunca ha tenido el poder judicial y propicia que las vacantes se ocupen por personas de la simpatía del gobernador o gobernadora, que generalmente tienen control de la mayoría del Congreso, vulnerando en muchas ocasiones los derechos de personas con carrera judicial y sobrados merecimientos para ocupar las magistraturas. Recordemos los “cochineros” de los ex gobernadores Duarte y Corral. Pregunto: ¿por qué no se propuso que en la elección de magistrados solamente interviniera el poder judicial?

Segundo tema, la próxima elección de diputados federales y locales así como de senadores. Aquí vemos como algunas y algunos buscan la reelección, otras y otros intentan como chapulines brincar de una curul a otra y algunos más se postulan por primera vez. Salta a la vista que la mayoría de los que buscan la reelección y los que pretenden otra curul no han hecho nada relevante en beneficio de la sociedad, pues atienden solamente consignas e instrucciones que les dan sus partidos políticos o bien la persona que tiene el poder real en el estado. Ni modo, son un mal necesario. Y yo les pregunto a las y los candidatos: ¿tendrían el valor de comparecer a una audiencia como la de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, institución con reconocimiento y prestigio desde hace 85 años, para sostener un diálogo respetuoso y constructivo, escuchando propuestas?. Esperamos su respuesta expresa y pública. De quienes guarden silencio, nos acordaremos el dos de junio.

Tercer tema, la investigación ordenada en contra del ex ministro Arturo Saldívar y ex funcionarios que estuvieron cercanos a él, ordenada por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuestas acciones irregulares y/o de corrupción, que en su caso ameritarían sanciones administrativas o inclusive penales. Por el bien del país, debe investigarse a fondo. La justicia no es mercancía de venta.

Cuarto tema, la iniciativa de MORENA para que los fondos propiedad de personas mayores de 70 años de edad que tienen en las Afores, que por cualquier causa no hayan retirado, sean transferidos a un Fondo de pensiones del Bienestar, disque para completar las pensiones de otras personas. De llegar a aprobarse, por la instrucción del presidente López Obrador, acatada por sus serviles legisladores de su partido, sería un robo vil y descarado, violando la Constitución Federal, lo que seguramente propiciará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





*Ex presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua.