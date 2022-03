¡Se empiezan a  acomodar las piezas!

Por: Brenda Ríos

Estas semanas empezamos a ver varias piezas en movimiento en el ámbito político local. La renovación del PRI ya cantada, Omar queda fuera, Ariel encuentra su excusa para irse a Morena, y Graciela retoma el liderazgo en la difícil tarea por reconstruir este partido. En Morena piden licencia varios diputados locales para irse de “mapaches” electorales a intentar rescatar, lo que hasta hoy, parece un fallido intento por darle al presidente López Obrador un respiro a su partido en la “revocación de mandato” que claro está, se diseñó para mantener la imagen del presidente en las boletas en oxigenación rumbo al 2024.

Por otro lado, parece que la reina (o rey) de este detrás de estas movidas de ajedrez local diseña estrategias para buscar impulsar varios nuevos partidos locales rumbo al 2024 con el fin de afianzar los hilos del poder más allá de los principales partidos como el PAN, Morena, PRI y MC… ¿con qué verdadera intención buscan fundar tanto nuevo partido y quiénes están financiando semejantes proyectos? Hasta el día de ayer 8 agrupaciones buscan ser partidos políticos locales, quienes ya recibieron su constancia y ahora inician el arduo y costoso trabajo de recorrer el estado en busca de llevar a cabo sus asambleas constitutivas… repito la pregunta: ¿Quién está financiando estos proyectos y con qué propósito? Ya veremos.

Algo más que no deja de llamar la atención y nos lleva a recordar los tiempos cuando el gobernador se la vivía en la Ciudad de México en “gestiones” y el estado se encontraba seriamente asediado, han sido los largos recorridos al extranjero ya sea Europa o Estados Unidos en “gestiones” o platicando con unos cuantos alumnos de universidades en Washington y el estado con serios problemas de desatención. O peor aún, en eventos partidarios placeándose como presidenciable cuando apenas llegó a la silla de la gubernatura, donde se requiere seria atención personal de problemas tan serios como la seguridad, que va en franco deterioro… si no me creen nomás hablen con sus familiares de la sierra o las zonas serranas como Cuauhtémoc para realmente saber que las cosas NO andan bien.

Se requiere no sólo que la gobernadora demuestre más interés en su recién estrenado puesto, que recorra el estado de manera personal, directa y con sencillez de escuchar a la gente e implementar estrategias para ir solucionando los problemas que existen desde falta de agua en las colonias de la capital, reuniones constantes en Ciudad Juárez para no perder la tranquilidad que se detonó hace un par de semanas, donde se tuvieron negocios quemados y la ciudad asediada por el crimen… YO LO VI, no es CHISME!

Ya se acabó la campaña, ahora viene lo difícil y no se está empezando bien. Me gustaría ver más reuniones con alumnos de las universidades locales y menos con alumnos de universidades extranjeras; verla placeándose más por la sierra y menos en el CEN del PAN; verla más en reuniones de seguridad en Ciudad Juárez y menos en selfies en Palacio Nacional.

No me queda más que empezar a creer lo que siempre sentí; que llegar al poder por tener el poder era lo que escondía detrás de su discurso, y no por las causas de enfrentar y defender a los chihuahuenses de manera directa, personal no por oficio o con subalternos; según los resultados de la pasada elección tenemos gobernadora, ahora nomás falta saber si ella ya está enterada.