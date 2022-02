Demuestran chefs sus habilidades con exposición de esculturas de hielo

A pocos días de celebrar San Valentín, chefs chihuahuenses demostraron sus habilidades y destrezas en el tallado artístico del hielo, lo cual dijeron les permite engrandecer y apreciar una cocina, y en esta ocasión no pudieron faltar las figuras representativas del Día del Amor y la Amistad donde la palabra “love”, “un corazón” y “un delfín” fueron las efigies que lucieron gracias a las manos de los chef.

“Lo más fácil de realizar son las letras que las estatuas, ya que éstas son lisas y el corte es recto; el tiempo que se invierte en una obra es de cuatro horas mínimo y un máximo de ocho. Hay que destacar que este trabajo no se lleva mucho a cabo en México por cuestiones de clima, ya que no se cuenta con temperaturas bajo cero que ayuda al tema de la escultura de hielo, más bien se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá donde allá durán hasta días y no como en México que en cuestión de horas se derrite la pieza”, indicó Karla Schmall.

Los expertos en gastronomía aplicaron los elementos básicos de las técnicas de tallado de figuras decorativas con bloques de hielo: nivel aprendiz “bajorrelieve”, nivel medio “altorrelieve” y nivel avanzado “en bulto”; cabe destacar que la duración de una escultura en exhibición es de aproximadamente dos horas.

Uno de los objetivos de este trabajo es despertar el interés de los comensales por esta habilidad la cual les resulta realmente cautivadora pues los ornamentos pueden ser presentados tanto en reuniones como en ceremonias solemnes y fiestas.

La directora del Instituto Superior de Artes Gastronómicas, Karla Schmall, afirmó que existen dos tipos de hielo el opaco y el cristal, por su estructura el más utilizado es el cristal ya que con él se puede llegar a dar un enfoque de iluminación mucho mejor y así su presentación sea más agradable y luzca mejor. En el ámbito gastronómico esta práctica ha logrado ser muy popular ya que desde el proceso de elaboración hasta su terminado y presentación, logran mantener cautivado al espectador, disfrutando de hermosas figuras con las cuales puedan decorar sus eventos sociales.

El arte en hielo fue inventado por el mexicano Abel Ramírez, quien estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Entre las herramientas para el tallado en hielo son: sierra de aceite de 20 pulgadas, extensión de 20 metros, formón de 1 ½, serrucho de la medida más larga en hoja 551x307 y amoladora recta, equipo que es un poco más peligroso ya que es más difícil hacer cortes y moldeaduras.

Una temperatura del hielo adecuada es la que oscila entre 12 y 16 grados bajo cero, la conocida como temperatura de confort