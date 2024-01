El chihuahuense Alex Corona se une al equipo de Peluche Caligari en la Kings League Américas

El futbolista chihuahuense, Alex Corona, compartió que está listo y mentalizado para comenzar su nuevo camino en la Kings League Américas, donde estará formando parte del equipo Peluche Caligari de los hermanos Montiel, por lo que reportará la siguiente semana en la Ciudad de México, para ponerse a las órdenes del entrenador, el exjugador de las Águilas del América, Ángel Reyna, quien dirigirá al club en la temporada 2024.

“Muy contento y sorprendido porque fui el ultimo pick, solo faltaban cuatro equipos de elegir y Peluche Caligari fue el último, ahora le vamos a echar todas las ganas del mundo, queremos que el equipo salga campeón”, mencionó el capitalino, quien aseguró que se enteró de la convocatoria para esta nueva modalidad, gracias a uno de sus hermanos, además de agregar que se encuentra en busca de apoyo y patrocinios para su nueva etapa en el equipo.

De igual manera, Corona dio a conocer que envió un video editado con sus mejores jugadas para quedar en el try out de la Kings League Américas, en la que 30 mil futbolistas enviaron su material para lograr ganarse un puesto, por lo que el chihuahuense logró ganarse la oportunidad de realizar las pruebas físicas, quedando en el Draft al que acudieron 300 atletas y 120 de ellos fueron seleccionados.

“No pensaba que no me fueran a elegir, pero uno se hace a la idea de que, si no me agarran, no pasa nada y le seguimos dando, pero estoy agradecido con el equipo que me eligió, ellos al recibirnos nos motivaron, ya nos estaban diciendo que somos campeones, por estar en su equipo”, expresó el jugador, quien destacó que el cambió de futbol de once al futbol rápido será un reto para el, por lo que confía en su preparación, agradeciendo a su familia y amigos por el apoyo que le han brindado hasta ahora.

Además, Alex Corona compartió que, si bien aún no conoce a sus compañeros del todo, está seguro del talento que porta cada uno de ellos en sus pies, algo que el director técnico y exseleccionado nacional, Ángel Reyna, destacó al elegir el roster, el cual considera es el más joven de la liga.

“Les pedimos que estén con nosotros, que nos apoyen, sé que esta afición ha sido desde el Pelusa Caligari, que estén con nosotros a muerte porque lo daremos todo”, declaró el futbolista del estado grande, quien se reportará con el equipo para iniciar entrenamientos y comenzar pretemporada para encarar el primer duelo de la temporada, que será contra el Olimpo del nuevo refuerzo de las Chivas del Guadalajara, Javier “Chicharito” Hernández.

Cabe destacar que el joven talento capitalino, tuvo sus inicios dentro del futbol profesional, en las fuerzas básicas del Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el que paso por la Sub-17 y Sub-20, para posteriormente arribar nuevamente a la tierra que lo vio nacer, formando parte del plantel del Chihuahua FC en la temporada pasada.

Luego del buen recibimiento por parte de los seguidores de la Kings League, creada por el ex futbolista del Barcelona, Gerard Piqué y el streamer, Ibai Llanos, llevaron este modelo al continente americano, por lo que influencers como James Rodríguez, Germán Garmendia, así como el recién campeón con el América y ya retirado de las canchas, Miguel Layún, quien asumió el cargo de Presidente de esta liga, estarán brindando un espectáculo deportivo totalmente a lo que está acostumbrado el aficionado.