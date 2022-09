McAllen: la ciudad en la mira de los viajeros chihuahuenses ¿Qué hacer durante tu visita?

Durante los últimos años, McAllen se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los chihuahuenses, pues además de su cercanía, ésta ciudad tiene muchísimo para ofrecer, tanto para pasar un rato agradable como para comer cosas deliciosas.

La ciudad fronteriza de McAllen se encuentra en el sur de Texas, ésta se encuentra a poco más de mil kilómetros de Chihuahua capital, que en tiempo se traduce 12 horas de viaje en vehículo particular.

McAllen no sólo es una ciudad bonita y de las más seguras de Estados Unidos, sino que tiene miles de cosas por hacer y descubrir, desde ir a la biblioteca, conocer una isla cercana, realizar comprar y hasta probar la deliciosa fusión de comida texana y mexicana.

¿Qué hacer y conocer en McAllen, Texas?

A pesar de que hay cientos de cosas por hacer en McAllen, te dejaremos ocho opciones variadas de actividades que podrías realizar y sitios que podrías visitar, para no perder detalle de nada.

1.- Comprar ropa, zapatos o artículos de belleza a excelente precio

McAllen es bien conocida por ser una ciudad que tiene sitios para comprar ropa a un precio bastante accesible, uno de los lugares más conocidos en el Plaza Mall, un establecimiento que cuenta con más de cien tiendas de ropa, entre las que destacan: H&M, Victoria´s Secret, Armani, Aéropostale, Macy´s, entre otros.

Además, también puedes ir al centro comercial Río Grande Valley, en él podrás encontrar increíbles ofertas que van desde el 25 hasta el 70% en sus más de 130 establecimientos. Aquí podrás comprar productos de marcas como Nike, Puma, Calvin Klein, GAP, Disney, entre otros.

Al visitar McAllen puedes ir de shopping pues hay sitios que ofertan diversas marcas de ropa hasta al 70% de descuento/Foto: Pexels

2.- Conoce La Quinta Mazatlán

La Quinta Mazatlán es una mansión histórica que tiene una hermosa decoración colonial y cuenta con incrustaciones de talavera.

Además de ser un sitio hermoso, también es hogar de más de 200 especies de aves, mariposas y plantas, en este lugar podrás conocer más sobre su hábitat y su conservación.

3.- Visita el Museo Internacional de Arte y Ciencia (IMAS)

En International Museum of Art & Science (IMAS) que se traduce como Museo Internacional de Arte y Ciencia, es un sitio familiar que está mayormente dirigido hacia un público infantil.

Aquí podrás ver exposiciones y salas interactivas que te muestran temas interesantes como el espacio, la naturaleza, el hábitat de los animales y las diversas culturas que hay por todo el mundo, haciendo énfasis en la cultura mexicana.

4.- Conoce la biblioteca Pública de McAllen

Quizá cuando sales de vacaciones, lo menos en lo que piensas es visitar una biblioteca y mucho menos leer un libro, sin embargo, te aseguramos que esta biblioteca te dará una experiencia totalmente diferente.

La biblioteca pública de McAllen es una de las más grandes de todo Estados Unidos, pues cuenta con casi 12 mil metros cuadrados de extensión, entre los cuáles puedes encontrar casi 400 mil libros de casi cualquier tema que imagines.

En éste sitio hay salas de lectura, salas de cómputo y laboratorios para niños. Además, de vez en cuando hay exposiciones y eventos que se desarrollan dentro de las instalaciones del lugar.

La biblioteca pública de McAllen es una de las más grandes de todo Estados Unidos/Foto: Pexels

5.- Centro de naturaleza de McAllen (McAllen Nature Center)

Como su nombre lo dice, en este centro de naturaleza puedes rodearte de cientos de especies de flora y fauna. En el parque puedes encontrar más de 20 acres de bosque nativo de matorrales espinosos, aquí habitan más de 200 especies de aves, 20 especies de reptiles y anfibios y 80 especies de mariposas.

Este lugar es ideal para salir a dar una caminata, hacer un picnic y tomar una que otra fotografía mientras disfrutas de la bella vista y la vida silvestre del sitio.

En el centro de naturaleza de McAllen puedes encontrar más de 300 especies distintas de animales y plantas/Foto: Pexels

6.- Visita el Centro de convenciones y el Parque Oval de McAllen

Además de ser un lugar sumamente bello, este lugar siempre tiene eventos de todo tipo en cartelera, ya sea alguna obra, concierto, exposiciones o algún evento deportivo. En este sitio hay más de 300 eventos al año.

A las afueras del Centro de Convenciones puedes ver el Parque Oval, el cuál te ofrece hermosas vistas pues tiene espacios muy verdes, fuentes decorativas, jardines y asientos donde podrás sentarte a contemplar el lugar. Además hay espacio para realizar conciertos al aire libre.

7.- Relájate y libera tortugas en la Isla del Padre

Si sientes que ya tuviste mucho de la ciudad y quieres ir a un sitio natural que también se encuentra cerca de la zona, no dudes en visitar la Isla del Padre, ésta se encuentra aproximadamente a 30 minutos de McAllen.

En la Isla del Padre también puedes practicar snorkeling, paracaidismo y surf, además de poder ver a delfines nariz de botella. De igual forma puedes visitar el Sea Turtle para conocer más sobre la conservación de tortugas, además de poder ver su rehabilitación y liberación en el mar, ¡es una experiencia única!

En la Isla del Padre, muy cerca de McAllen, tendrás la oportunidad de liberar tortugas/Foto: Pexels

8.- Prueba la deliciosa fusión gastronómica Tex-Mex

No puedes irte de esta ciudad sin haber probado la fusión gastronómica entre Texas y México, aquí hay cientos de lugares donde puedes comer.

Entre los platillos que puedes encontrar están, las fajitas con frijoles y arroz, sándwiches de carne, taquitos de pastor, cabrito, antojitos mexicanos como sopes y gorditas, chiles rellenos, cortes de carne y obviamente no podrían faltar los tradicionales burritos hechos con tortillas de harina hechas a mano.

En McAllen podrás encontrar una gran variedad de lugares para probar la fusión gastronómica entre Texas y México/Foto: Pexels

Si buscas algo más que la comida Tex-Mex, puedes visitar el Mercado District, acá podrás probar platillos de otros sitios, además los fines de semana hay música y entretenimiento en vivo.

También puedes conocer el Earth Born Market (Mercado nacido de la tierra) donde podrás encontrar productos cultivados en el estado como nueces y frutas como la naranja y toronja, además de algunos alimentos orgánicos.

Ahora ya lo sabes, McAllen tiene mucho que ofrecer y para todos los gustos, es ideal para armar un viaje familiar, con amigos, pareja o inclusive tú sola o solo, date la oportunidad y conócelo.