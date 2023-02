¿Y las carnitas? Qué alimentos se supone que no debes comer durante la cuaresma

La cuaresma está a la vuelta de la esquina, pues este 2023 será del miércoles 22 de febrero (miércoles de ceniza) al jueves 6 de abril. Durante esta temporada se acostumbra (sobre todo en el caso de las personas religiosas) a no comer carnes rojas, pero ¿te has preguntado de dónde viene esta costumbre? Acá te platicamos un poquito más.

Para conocer más a fondo de dónde viene la costumbre de no comer carnes rojas durante esta temporada, primero tenemos que hablar de qué es la cuaresma.

¿Qué es la cuaresma?

Como su nombre lo dice, la cuaresma dura 40 días, y según autoridades religiosas, la cuaresma tiene como objetivo el que los feligreses reflexionen sobre el tiempo que pasó Jesucristo en el desierto antes de ser crucificado.

Te puede interesar: Santa Isabel: Cuna de las paletas de hielo Germania, las más famosas de Chihuahua

De igual forma, es una forma de darle una oportunidad a los creyentes de arrepentirse de sus pecados y modificar sus errores, al acercarse a Dios, evitando comer cierto tipo de alimentos e incluso ayunando.

La cuaresma dura en total 40 días/Foto: Unsplash

¿Qué alimentos no deben consumirse durante la cuaresma?

Hay quienes creen que no deben consumirse carnes rojas durante toda la cuaresma, sin embargo, las únicas fechas que se consideran “obligatorias” en la religión, son los días Miércoles de Ceniza, Jueves y viernes santos y todos los viernes de la temporada.

Se dice que gracias a este “sacrificio” se representa el apoyo al sufrimiento de Jesús, por lo que estos son los alimentos que no deben de consumirse durante la cuaresma:

Leer también: ¿De Chihuahua o de Sonora? Dónde nacieron las tortillas de harina

Carne de res

Carne de cerdo

Carne de cabra

Carne de caballo

Carne de cordero

Hay algunas personas que tampoco consumen pollo

Tocino

Jamón

Salchicha

Embutidos en general

La cuaresma representa el apoyo al sufrimiento de Jesús/Foto: Unsplash

¿Qué representa la carne roja en la religión?

Se cree que la carne roja en la religión puede representar dos cosas que son muy diferentes una de la otra, la primera es el cuerpo de Cristo y la segunda es la carne del pecado, por lo que se debe evitar comer este tipo de alimentos.

De igual forma, se considera que si se comen estas carnes, se interfiere en el periodo de penitencia, que es el tiempo en que los feligreses reflexionan sobre sus acciones y sus pecados.

Te puede interesar: ¡Sólo para los de buen diente! Cuáles son los mejores buffets de Chihuahua

Además, la carne roja proviene de animales terrestres, por lo que hay quienes dicen que ellos están mucho más cerca de la maldad y de pecados como la lujuria.

Por otra parte, se dice también que el pescado sí puede consumirse durante estas fechas porque creen que al venir del agua no está contaminados por los pecados terrenales.

Doble Vía ¿Por qué se usa una cebolla para limpiar el asador y qué tan efectivo es?

El pescado sí puede consumirse durante estas fechas/Foto: Unsplash

¿Qué alimentos sí pueden comerse durante la cuaresma?

Durante la cuaresma los únicos alimentos que no se pueden comer son los que te mencionamos anteriormente y sus derivados, sin embargo, aún hay un mundo de productos que puedes consumir, sin afectar tus creencias.

A continuación, haremos mención de sólo algunos alimentos que puedes comer siempre y cuando sean de tu agrado, recuerda que hay muchos más que puedes comer:

Pollo

Pescado

Pulpo

Camarón

Mariscos en general

Verduras

Frutas

Tofu

Soya

Arroz

Frijoles

Maíz

Nueces

Cacahuates

Almendras

Se dice que los pescados no está contaminados por los pecados terrenales/Foto: Unsplash

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recuerda que la redacción está enfocada a los alimentos que no “deben” comerse durante la cuaresma para quienes practican la religión católica, sin embargo, si tú no lo haces o no tienes otro tipo de alimento en casa, puedes consumir lo que más te convenga.