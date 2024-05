Nos gustaría que Chihuahua fuera primer lugar en bienestar, salud y educación: Andrea Chávez

Durante la gira efectuada este fin de semana en los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ahumada, la candidata al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Andrea Chávez Treviño invitó a la ciudadanía a expresar su descontento e inconformidad hacia los gobiernos "piranistas" por medio del voto el próximo 2 de junio.

“Chihuahua nos gustaría que fuese el primer lugar en bienestar, en salud, en educación, en movilidad. ¡Pero no! somos el primer lugar en corrupción. ¿Y qué se hace con la corrupción? y lo dice el INEGI. ¿Nos vamos a seguir dejando?”, cuestionó la juarense a los asistentes a la asamblea informativa.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Es por ello que insistió en la importancia y valor que tiene el voto de cada uno de los ciudadanos, por lo que se aseguró que en la jornada electoral se le dará “una probadita” a los partidos que gobiernan actualmente en la entidad, de que la gente está con los gobiernos honestos y responsables y no con los que traicionan y son corruptos.

Chávez Treviño reiteró que con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, se tiene contemplado ampliar las pensiones para mujeres adultas mayores desde los sesenta años de edad, así como universalizar los apoyos para personas con discapacidad y los servicios de salud.

Foto: Cortesía / Andrea Chávez

Ante ello, se comprometió a respaldar la iniciativa de la aspirante presidencial por Morena – PT – PVEM que buscar becar a los infantes que estudien en escuelas públicas, pues aseguró que no basta con que la educación sea gratuita. “Si el niño lleva hambre, ¿qué va a aprender?; Si el niño trae frío, no trae buena chamarra en invierno, ¿qué va aprender?; Si el niño necesita lentes y la familia no tiene para comprarlos, ¿qué va aprender? A partir de la llegada de la Dra. Claudia, todos los niños de Chihuahua, con beca”.

Para lograr cada uno de los proyectos que se tienen planteados por los candidatos de la Cuarta Transformación, recordó la importancia de apoyar a cada uno de los aspirantes para lograr tener representación en el Congreso de la Unión, así como en el ámbito local.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante la gira efectuada en Juárez, realizó recorridos y cruceros en las colonias División del Norte y Guadalajara Izquierda, así como en la antigua Futurama donde se crió. También estuvo en las inmediaciones de la Prepa Central, lugar en el que estudió.

Durante esos recorridos hizo hincapié en que aquella frontera es la más obradorista, por lo que no tiene duda que apoyará masivamente a Sheinbaum Pardo en las próximas elecciones a celebrarse el 2 de junio.