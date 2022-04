Empresarios & Sociedad: Las Casas de cuidado diario de Chihuahua

Los proyectos sociales de mujeres empresarias, como mencionamos en nuestra última entrega, destacan por innovadores y oportunos. En esa misma línea, hoy tocamos brevemente las Casas de Cuidado Diario (CCD), obra que continúa una tradición femenina de filantropía en Chihuahua y, al mismo tiempo, procura valores agregados, como resultado de la propia evolución del liderazgo femenino y como valiente respuesta a los retos socioeconómicos de la última generación.

Cultura empresarial y gestión exitosa.

Ana Gabriela Guerrero Elías es la actual presidente de CCD y representa una nueva generación de filántropas. Su padre fue el abogado Miguel Guerrero Valencia, que practicó derecho agrario en la zona mormona del noroeste del estado. Su madre, Minerva Elías Rohana, lleva el linaje de exitosos comerciantes libaneses, como Camilo Elías que por años recorrió la sierra y, como Pedro Rohana, prominente empresario de Ojinaga.

La formación empresarial forma parte del capital cultural de las consejeras y de los patronos de las CCD, por ello, avanzan a su ritmo y mantienen la independencia de gestión. En consecuencia, piden la cuota semanal de los padres de familia y exigen su presencia en las capacitaciones, so pena de no recibirles a sus hijos. Hay becas, pero son parciales, a fin de no prohijar el asistencialismo. Con ello y el sorteo, mantienen el gasto corriente del personal y, además, cuentan con el apoyo de voluntarios; aunque resienten el decreciente compromiso de las jóvenes generaciones.

Consejeras Foto: Cortesía | Ana Gabriela Guerrero Elías.jpg

Contexto histórico.

El problema emerge en los años 80, cuando Chihuahua había logrado derrotar al monstruo del desempleo en virtud de la industria maquiladora. Quienes vivieron y han estudiado este fenómeno, recuerdan que el consultor Richard Bolin, avizoró un gran éxito al modelo de manufactura ligera de exportación, en su meta de creación de empleos; tanto, que anunció que no sólo los hombres sino también las mujeres serían absorbidas por la demanda laboral.

Lo que es una bendición, el empleo fabril masivo, podía convertirse en una calamidad, en razón a la ausencia de madres, y después de abuelas, que nutrieran física y psicológicamente a los niños chihuahuenses. A la falta de servicios públicos en colonias periféricas, se sumó la carencia de la paternidad. Relatos grotescos como el de un bebé depositado por su madre, a primera hora, en un tambo de doscientos litros que, luego de 10 horas, era recogido por la primera mamá que llegara del trabajo, movió la solidaridad de un grupo de mujeres.

La idea surgió en Francia y la UNICEF la adecuó a los países en desarrollo; y a México la trajo Cecilia Occelli de Salinas, cuyo sexenio (1988 a 1994) coincidió en sus últimos dos años con el gobierno estatal de Francisco Barrio (1992-1998). Con presupuesto del DIF federal y el apoyo del estatal, dirigido por Hortencia Olivas y Silvia Martínez, comenzaron las primeras Casas de Cuidado Diario. No obstante, previendo el fin del programa por el cambio de autoridades federales, el grupo de mujeres chihuahuenses decidió formar la Institución de Beneficencia Privada que le daría continuidad al proyecto.

30 aniversario de la Asociación.

Este año se cumplen 30 años de aquella trascendente y acertada decisión. En 1992, las consejeras que constituyeron la AC, fueron: Patricia Fierro Shelton, Fabiola Corral Pérez, María Catalina Cruz, María de los Ángeles Vizcaya, Silvia Martínez Elizondo, Luz Camila Pérez, Gabriela Saad y Mariana Valles. Para entonces existían apenas 10 casas de cuidado diario y, a partir de ahí, su crecimiento sería sostenido.

Con la creación de la FECHAC, las CCD obtuvieron un apoyo importante que se vio reforzado con la creación del Patronato Chihuahua por sus Niños, un organismo dedicado a procurar recursos para la operación corriente de las CCD, a partir del lanzamiento de un sorteo que ofrece casa y automóvil como premios y que, con el tiempo, se ha ganado el apoyo de la población chihuahuense.

El modelo de la rifa fue tomado de Cáritas Torreón. Comenzó con déficit y varios años se mantuvo así, de modo que los patronos tuvieron que aportar de su peculio hasta que logró su punto de equilibrio. Los integrantes del Patronato son: Víctor Cruz Russek, Néstor Baeza López, Heberto Sánchez, Federico Muñoz, José Antonio Torres, Adriana Rodríguez, Teresa García Terrazas y Ana Gabriela Guerrero Elías.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Algunas cifras y datos importantes.

Antes de la pandemia, las CCD sumaban 120 casas y atendían 1900 niños; pero éstos últimos años de COVID, apenas operaron 90 casas y se atendieron 1300 infantes. Se ofrecen dos programas, uno para niños de 1 y medio a 6 años, y otro para edades de 6 a 9. Los horarios de las casas son flexibles, pues inician desde las 4:30 am, para maquileros de primer turno, y se pueden extender hasta 12 horas de servicio, según las necesidades.

Las cuidadoras alimentan (de acuerdo con índices de nutrición de la UACH) y apoyan las tareas de los pequeños, por ello están capacitándose constantemente. El cariño y el abrazo, que no son aceptados en las guarderías oficiales, son válidos en las CCD. Los voluntarios supervisan que estos procesos se lleven a cabo adecuadamente y por sorpresa, a fin de garantizar la calidad del programa.

Las CCD se han extendido hacia Cuauhtémoc y también a León, Guanajuato, administradas por Erica Elías Guerrero. También en Cd. Juárez se ha replicado la iniciativa, aunque las propias condiciones de esta frontera, han generado un modelo distinto al local. Actualmente, las CCD es un programa con fuerte sello chihuahuense, empresarial y femenino, que obtiene resultados que el gobierno, por sí solo, difícilmente lograría.

Los retos son enormes. El consejo actual conjuga experiencia y sangre nueva y está formado por: Clara Luz Amaya Villalobos, Luz Fabiola Corral Pérez, Mónica Patricia Cruz Fierro, María Emilia García Domínguez, Ana Gabriela Guerrero Elías, Patricia Margarita Fierro Shelton, Blanca Rosa Montes Prado, Graciela Orta Martínez, Adriana Patricia Rodríguez Amézaga, Ana Cecilia Sánchez Vizcaya y María de los Ángeles Vizcaya Engroñat.