Álex Rivera será parte del proyecto "2000s por Siempre" en la Arena Monterrey

El chihuahuense Álex Rivera tiene una sorpresa para sus fans, estará presente en el proyecto musical “2000s por Siempre” que se llevará cabo el 14 de junio en la Arena de Monterrey, junto a él estarán en el mismo escenario diversas estrellas como: Daniela y su Pandilla, Imanol, Jonathan Becerra, Grupo Play, Yurem, Lalo Brito, Brissia, Gaby Sánchez, Fer Arozqueta, Tay Rodzel, y muchos más, que te harán recordar los temas principales de diversas series y telenovelas infantiles donde ellos fueron los intérpretes.

Cabe recordar que Álex Rivera inició en el mundo artístico profesionalmente a los 10 años, cuando fue a representar a Chihuahua en el reality show infantil “Código Fama”, en su segunda edición, desde entonces, a la fecha ya son 21 años de trayectoria, en los cuales ha dejado huella y continúa con sus diversos proyectos en el ramo del espectáculo, como es su grupo artístico “La Profezzía Norteña” del cual es fundador.

Sobre el tema “2000s por Siempre”, Álex Rivera, quien se encuentra promocionando este concierto en diversos medios de comunicación y plataformas de internet, como “Entrevista2 por Jerry”, habló con El Heraldo de Chihuahua para dar más detalles del mismo y sobre los proyectos que tiene en puerta artísticamente:

“Se trata del reencuentro de un proyecto que hicimos en México hace más de 14 años, del cual en aquel entonces grabamos un disco con la disquera ‘Warner Music’ y fuimos el tema principal de una serie muy popular de Televisa en aquellos años llamada ’Amor mío’, ahora nos volvieron a reunir para complacer al público quienes tenían algunos años ya solicitando dicho reencuentro, afortunadamente se dieron las cosas y nos unimos al show “2000s por Siempre” de Bobo Producciones este próximo 14 de junio en la Arena Monterrey”, expresó.

Por otro lado, después de 21 años de carrera en el medio, indudablemente hay una gran diferencia en sus inicios a la actualidad, por lo cual se le cuestionó si tuviera la oportunidad de cambiar algo de su trayectoria ¿Qué sería y por qué?: “Sin dudarlo, tomar con mucha más seriedad ciertos proyectos, darle la atención que no le di en determinado momento, porque podría haberles podido sacar más provecho personal y artísticamente, ya que el ser también una figura pública me gusta el formar parte de la vida de mucha gente, crecimos juntos, aunque no nos conocíamos personalmente, formamos parte de una misma historia; ellos como público y nosotros como artistas, ¡sin público no hay artista!, sin embargo, aún tengo muchos sueños, quizá no me alcanzarían las palabras para decirlos todos, mi meta es cumplirlos todos y cada uno de ellos".

Desea grabar con Tony Meléndez y actuar como villano

“Uno de ellos es mi proyecto del género regional norteño sax, La Profezzía Norteña, que nació hace casi 1 año, gracias a ello tengo amistad con muchos del género con los cuales me gustaría realizar alguna colaboración, pero indudablemente hablando de ese género, un verdadero orgullo y placer sería poder grabar algo con al maestro Tony Meléndez; y en cuestión actoral me gustaría interpretar a un villano, pero de esos malos malos!

“Al día de hoy me parto en mil (risas), trabajo, soy papá, esposo y artista… a la par de mi negocio, me encargo del negocio del grupo (su proyecto norteño) el cual sin duda alguna absorbe casi toda mi energía porque se necesita mucha dedicación, sin embargo, no dejo de lado mi faceta como trabajador, papá y esposo que son aún más importantes por encima de cualquier cosa.

“Pero deseo recalcar que mi carrera me ha aportado mucho aprendizaje, indudablemente, no imagino cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera dedicado a esto, en realidad todo lo que sé lo he aprendido en este largo camino de mi carrera, con altas y bajas, pero siempre aprendiendo.

“Finalmente quiero agradecer el apoyo de tantos años a mis fans, como Chihuahua no hay dos, y no cambiaría por nada haber nacido aquí; les estoy enteramente agradecido a todo mi público, amigos y familia por tanto cariño y apoyo a lo largo de ya más de 20 años

“Por supuesto los invito a que estén pendientes de todo lo que viene con mi agrupación La Profezzía Norteña y de las redes sociales de Bobo, de Grupo Play y de los 2000s por Siempre para que estén enterados de todo lo que se viene con Play y esta producción, desde las baladas y la música de India, hasta la psicodelia y el hard rock”, dijo Álex Rivera.

Si deseas saber más de tu artista favorito síguelo en Instagram como (alexrivierasoy), asimismo, en en Facebook como (LaProfezziaOficial) y en YouTube (La Profezzia Norteña).