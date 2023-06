Eva Longoria debuta como directora con Flamin' Hot

Eva Longoria considera que "si los hombres han dirigido muchas historias de mujeres, por qué las mujeres no vamos a dirigir una película sobre un hombre". Así lo declaró a El Sol de México, durante la presentación de "Flamin' Hot", cinta que marca su debut como realizadora.

"Es difícil ser una directora, hay menos directoras mujeres hoy que hace dos años. Hay menos latinos en la televisión y el cine, es definitivamente un reto para nosotros tener éstas oportunidades. Siempre he aceptado que es más difícil, pero no tengo problema con trabajar más que los demás. Sé que puedo, y eso fue el por qué obtuve este proyecto", comenta al respecto.

La también actriz, que comenzó su carrera a finales de los noventa, como estrella invitada en producciones como "Beverly Hills 90210" y "Hospital General". En el 2001 se integró a "The young and the restless", y un año más tarde saltó a la fama gracias a su interpretación de "Gaby Solis" en el drama "Esposas desesperadas".

El elemento latino siempre ha estado presente en sus personajes, pero con esta cinta se sentía más comprometida que nunca con brindar una digna representación de la cultura de su familia. "Teníamos una gran responsabilidad, debíamos hacer una gran película. No había margen para error", dijo.

Para ello se aseguró que se mostrarán elementos que ayudarán a las personas a conocer por lo que atraviesan sus comunidades, dando un poco de contexto de lo que se vive en las calles y lo difícil que es para algunos latinos encontrar una identidad.

"Soy una ‘texican’, siempre he sido texana en mi estado, y luego me mudé a Hollywood y me dijeron que soy chicana. Luego vengo a México y me dicen que soy estadounidense, y en Estados Unidos me dicen que soy mexicana. Los mexicoamericanos no somos ni de aquí ni de allá, somos de una tierra de nadie", contó.

Y agregó: "Eso es lo que ves en la película. Del movimiento chicano en los sesenta, porque la gente ni se daba cuenta que nuestras escuelas no eran las mejores, vivíamos brutalidad policíaca y teníamos nuestras propias luchas".

SIGUE EN BUSCA DE SU MEJOR PROYECTO

La también empresaria comentó que durante gran parte de su carrera le han dicho que el mejor proyecto de su vida ha sido "Esposas desesperadas", dado el alcance que tuvo y la cantidad de buenas críticas que recibió.

Sin embargo, ella no está de acuerdo con esta afirmación, debido a que considera que su mayor éxito está en el futuro, por lo que se dice entusiasmada con la idea de seguir forjando su camino como actriz y directora.

"Hay muchos héroes de los cuales quiero que el mundo sepa", respondió a este diario. "Hay un hombre increíble llamado Roy Benavidez que es un héroe de guerra, o Gus García, un abogado mexicoamericano que fue el primero en ir a la Suprema Corte en los 50".

¡VIVA MÉXICO CABRONES!

Su hijo, Santiago Bastón, acompañó a la actriz durante la conferencia, y no dudó en acercarse a ella para abrazarla, e incluso tomar el micrófono para gritar su orgullo por su herencia latina. '¡Viva México, cabrones!", exclamó con gran enjundia, desatando las carcajadas de los presentes.

Luego de aclarar que esa frase se la enseñó su papá (Pepe Bastón), Eva compartió que para ellos es muy importante que el pequeño sepa de dónde viene, por lo que desde su nacimiento le han inculcado la cultura latina.

"Mi esposo es un mexicano muy orgulloso. Es algo con lo que estamos criando a Santi, habla perfecto español, y a veces hasta me corrige", cuenta. "Es muy importante para nosotros criarlo con orgullo sobre su cultura mexicana".

"Flamin' Hot" presenta la vida de Richard Montañez, el creador del sabor extra picante de Cheetos, quién tuvo que superar una serie de obstáculos para concretar su meta de compartir su idea con el mundo. La cinta que protagoniza Jesse García, se encuentra disponible en la plataforma Star Plus, es apta para todo público.