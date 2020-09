Jesús Herrera “Crecí en una sociedad machista"

Las nuevas generaciones viven con pensamientos positivos, sin juzgar ni crear estereotipos “crecí en una sociedad machista donde hasta el hombre comía primero, lo cual es negativo, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos” afirma Jesús Herrera.

Con más de 40 mil seguidores en Instagram, es uno de los creadores de contenido digital para reconocidos en Chihuahua; platica a esta casa editora sus planes y como vive la pandemia enfrentando la crisis sanitaria apoyando a quienes más lo necesitan.

En coordinación con empresarios y compañeros de trabajo desde el inicio de la contingencia a realizado campañas a través de redes sociales fomentando el “Quédate en casa” así como la donación de cubrebocas KN95, a la fecha van 5000 piezas donadas a asilos de ancianos, vendedores ambulantes y familiares de pacientes internados en Hospitales Covid,

La influencia en redes sociales es para hacer el bien y apoyar a los demás, es impactante lo que puedes lograr cuando las personas se unen y son solidarios con quienes más lo necesitan, agrega: “Utiliza el alcance que tienes para ayudar, que sirva y que funcione, a mí no me molesta que una empresa me diga yo te apoyo pero me mencionas, excelente, no tengo problemas, mientras sea por el bien de otros, adelante”.

La gente que se esfuerza, supera retos y trata a todos por igual, son a quienes admira “Chuy” quien comenta que hay muchas personas inspiradoras y son aquellas que no pierden el piso aun estando en la cima.

Muchos son los proyectos en los que trabaja actualmente, entre ellos, continuar creciendo dentro su empresa Nortem la cual trabaja en alianza con Marlen Esparza, por otra parte el lanzamiento de su línea de joyería artesanal en apoyo al talento y la economía regional; en este punto agrega, “hay que promover a los mexicanos sin abaratar su trabajo”.

Fiel creyente del amor, aun y cuando si le han roto el corazón, cuenta que hay que enamorarse las veces que sean necesarias para encontrar la felicidad “cuando hagas algo, hazlo con todo, sin límites y sin miedos, no te detengas nunca”.

Finaliza hablando de la niñez a quienes ve como personas pequeñas genuinas y sin prejuicios, “tienen el chip de todos somos iguales”, en referencia al uso de las redes sociales comenta que son buenas para los niños porque la tecnología ya es parte de sus vidas pero siempre con supervisión pues “no podemos negar que hay gente mala que puede dañarlos con contenido nocivo”.

