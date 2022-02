Reactiva Damiana Villa sus presentaciones artísticas

La actriz, conductora y cantante chihuahuense Damiana Villa informa que está reactivando sus actividades artísticas quien ya tiene fechas agendadas en la Ciudad de México, sin embargo, desea hacerlo en diferentes partes de la República Mexicana ya que cuenta con un show muy completo donde trae mariachi, grupo, siendo 20 músicos arriba del escenario más bailarines, indicó; por otra parte, desea volver a grabar un disco, ahora remasterizado, que dio a conocer aquí en Chihuahua y el cual fue realizado bajo la producción de su padre Miguel Alberto Ruiz Bejarano, informó.

Damiana se considera una mujer emprendedora quien no ha dejado de luchar por lo que quiere, palabras que reafirman su trayectoria de 29 años llena de éxitos y quien, dice, no quitará el dedo del renglón en esta carrera que considera de resistencia, y en la cual desea dejar el nombre de México en alto, “ya que el regional mexicano es un poco vetado siendo mujer y es más difícil llegar al público y que volteen a verte fácilmente”, declaró.

Foto: Cortesía | Damiana Villa

“Para mí el ser cantante y exponente de la música regional mexicana es una gran satisfacción tanto personal como artísticamente, ya que he llevado la música a Europa, Estados Unidos y que en otros países te valoren es algo emocionante, no tendría una sola palabra para decir lo que se siente el pisar el escenario representando la música mexicana en el extranjero y nunca lo dejaré de hacer”, comunicó.

La canción favorita de la cantante es “A mi manera” la cual considera que la ha marcado desde muy joven ya que ha vivido precisamente su vida a su manera, “también le he dedicado canciones a muchas personas como mi familia, mis amores, de todo un poquito, pero una me la brindé a mí que se titula ‘Ella’; de igual forma esta carrera es muy demandante, pero decidí ser cantante por mi padre, quien es mi máxima inspiración y mi tía Lucha Villa, sin embargo uno de los sacrificios que he dado por el arte de cantar es el estar lejos de mi familia y de mi hijo”, dijo.

Foto: Cortesía | Damiana Villa

Aunque es absorbente el ser artista, hay momentos en que se pueden dar su tiempo para la diversión, indicando que si de juerga se trata le gustaría salir a divertirse con Espinoza Paz o Julión Álvarez, ya que, considera, el primero tiene muy buenas canciones y podrían hacer una dinámica de escribir algo juntos; “y Julión pues el vozarrón que tiene es increíble es uno de los mejores artistas que mejor cantan en la onda grupera, a mi gusto”, finalizó.

Foto: Cortesía | Damiana Villa

En corto

Familia – Amor

Comida – Riquísima

Alegría – Lo que soy

Enojo – Frustración

Dinero – Riqueza

Música – Todo

Admiración – Mi padre

Color – Negro

Fama – Algo deseado

Dolor – Mi madre (+)