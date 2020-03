"Amarró Federación los pies a Chihuahua"

El diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, le pidió al gobernador Javier Corral: “debe serenarse, dejar las acciones para el Ministerio Público en todo caso, porque cualquier interferencia de un Ejecutivo en estos temas nos llamaría y levanta los ojos de que se trata una venganza política, tratándose de una mujer de una violencia de género y tan cerca de un proceso electoral pareciera que se quieren utilizar los instrumentos del Estado para tratar de amedrentar a los adversarios políticos”, esto luego de que el mandatario estatal señalara que la diputada local del PRI Rosa Isela Gaytán forma parte de dos carpetas de investigación que elabora la FGE.

Reunido en la ciudad de Chihuahua, el también exgobernador de Coahuila aseguró que el PRI es un contendiente serio en las 15 gubernaturas que se juegan en 2021, sin ser Chihuahua la excepción, en tanto al líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez, quien aseguró será Morena quien gobierne aquí, le respondió: “yo creo que está muy lejos de la realidad… hemos visto los últimos días una caída impresionante de la popularidad y de la calificación que tiene el gobierno de Morena”.

EH: El presidente del CEN de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar aquí en la ciudad dijo que iban a ganar la gubernatura de Chihuahua, ¿qué responde el PRI?

RMV: Yo creo que está muy lejos de la realidad lo que dice Alfonso Ramírez, hemos visto los últimos días una caída impresionante de la popularidad y de la calificación que tiene el gobierno de Morena, también vimos en el país ahora por las benditas redes sociales cómo hay un rechazo para los gobiernos locales emanados de Morena y creo que esto se va a ir todavía más decantando rumbo a las elecciones intermedias.

Chihuahua es un estado muy importante en el país, es el coloso vaya del país, y en términos económicos como lo hemos planteado en otras ocasiones, cinco entidades que exportan el 50%, incluido desde luego Chihuahua, creo que haberle amarrados los pies a estas cinco entidades es un grave daño para la nación y es un terrible daño para estos estados.

Chihuahua ahora debería de estar con grandes obras de infraestructura, porque aquí se producen los grandes impuestos, y no están acá; Chihuahua ahora debería de estar con un gran desarrollo en sus municipios, pero se redujo todo el presupuesto a municipios y se lo llevó a la Ciudad de México, entonces creo que todo eso se va a reflejar en las urnas.

EH: El próximo año se juegan 15 gubernaturas, ¿por cuántas va el PRI o cuál será el papel?

RMV: De entrada vamos por todas las gubernaturas y en el caso de Chihuahua vamos por recuperar el estado, ya será momento del priismo de Chihuahua seleccionar al candidato que enarbole nuestra siglas, pero yo hoy en la mañana que me reuní con alcaldes y expresidentes del partido, con sectores y organizaciones, veo a un priismo echado para adelante y no podemos saber de la estrategia nadie la platica, pero creo que de abajo hacia arriba.

Vamos a obtener el triunfo con causas, me gusta que el PRI de Chihuahua trae causas, una de ella es la defensa del agua que es muy importante de un priismo muy serio, se basan con la ley y con la transparencia y ahora mismo no les han podido (la Federación) decir que se ha cubierto en los tratados internacionales y obviamente la defensa local.

EH: La violencia que azota en todo el país y también en Chihuahua, que ha sido lastimado por este fenómeno, ¿perjudicará a este proceso electoral de este año y del próximo?

RMV: Se tiene que cuidar, el Gobierno Federal tiene que asumir esa responsabilidad junto con sus gobiernos locales, que me preocupa en el caso de Chihuahua, aquí veníamos con un rescate de la seguridad durante mucho tiempo, el ejemplo de muchas cosas que hicimos (el PRI) en el país volteamos a ver lo que éstas estaban haciendo acá en Chihuahua y de repente otra vez repuntan los homicidios, la violencia y entonces el ciudadano padece de este fenómeno y esto suma de lo que está pasando los estados, una baja en el desempeño económico y un aumento de la inseguridad.

Los municipios están padeciendo la falta de recursos para obra, pavimentos, servicios públicos y si a eso se le suma la desaparición de los presupuestos de pueblos mágicos, a las entidades, más los fondos mineros que hasta hace poco sí llegaban a los municipios.

EH: El mandatario estatal señaló que la diputada del PRI, Rosa Isela Gaytán, está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado, ¿lo toma el PRI como una amenaza?

RMV: Yo creo que el gobernador debe serenarse, dejar las acciones para el Ministerio Público en todo caso, porque cualquier interferencia de un Ejecutivo en estos temas nos llamaría y levanta los ojos de que se trata una venganza política; tratándose de una mujer, de una violencia de género y tan cerca de un proceso electoral, pareciera que se quieren utilizar los instrumentos del Estado para tratar de amedrentar a los adversarios políticos.

Creo que las manifestaciones que hizo el gobernador deslegitima completamente cualquier acción, él debe mover a la prudencia y a la serenidad, se está desesperando, lo sabe él porque van a perder el gobierno y empiezan con los errores propios de este tipo de cosas.

EH: ¿Cómo califica el gobierno de Javier Corral?

RMV: Tuve la oportunidad de conocer a (Javier) Corral como un gran tribuno y creo que México esperaba algunas cosas de él y sin embargo ya se le fue de su mandato, se le fue su mandato, subió la violencia, no hay desarrollo económico que se espera de un estado como éste, yo admiro Chihuahua porque es una pujanza económica increíble, no se ha dado eso, y no hay una gran obra que la gente pudiera decir que se construyó tal cosa, no la hay, me gustaría que la hubiera, pero creo que el gobernador Corral tiene que hacer una reflexión de este año que le queda de su gobierno para ver qué puede concretar, cuál va a ser el legado de él en infraestructura, en seguridad, porque si no pasará a la historia como alguien que detuvo el desarrollo del estado.

EH: ¿Cómo se encuentra el PRI hoy en Chihuahua?

RMV: El priismo de Chihuahua está de pie y eso es muy importante, hay que reconocer que tuvimos una derrota, pero no estamos en la lona, en el país el PRI se está enderezando, aquí en Chihuahua está de pie, ya está de pie y está listo, el PRI le reclama la generosidad de quienes han sido sus gobernantes, de quienes han sido cuadros del partido, hoy es el momento que tenemos todos de regresarle algo de lo mucho que nos ha dado el partido, eso es lo que reclama el PRI.

La historia ya nos juzgó en cuanto a nuestros gobiernos, ahora resta que nos juzgue como priistas, ya no como Gobierno; yo diría que oigan el canto de la sirena porque no vaya ser que los pesque el regreso del péndulo, veamos las evaluaciones nacionales, ya no se dice lo que se decía hace un año, regresemos del partido algo de lo que nos ha dado, le damos algo a la historia como unos priistas y tengamos cuidado con el canto de las sirenas.