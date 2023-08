"Alarman contenidos de confrontación y clasismo en libros de texto": Catedrático

Anteponer la violencia y la confrontación al diálogo y la colaboración para la solución de problemas, así como el clasismo, son aspectos que alarman y hacen estar en contra de la reforma del programa académico de primaria, declaró el catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), David Díaz Rascón.

Este último resaltó que existe una controversia de carácter ideológico en torno a la generación de la nueva escuela mexicana o el nuevo programa de estudios a nivel básico, porque diversos sectores: padres de familia, empresarios, partidos políticos y gobernantes, han notado que en la edición publicada en 2023 viene una reforma cargada hacia una ideología marxista.

El doctor en Comunicación y Sociología detalló que por una parte se tienen los libros de texto para los estudiantes, y por otro lado, las guías para los profesores. En ambos, en su nivel y su edad: “están direccionando a que se cree una visión ideológica de la educación básica, por ejemplo con principios marxistas como la lucha de clases”.

Es decir –apuntó-, la intención es enseñar a los menores desde el principio de su educación, que los pobres se encuentran oprimidos por los ricos y que, inclusive por medios como la violencia, se debe buscar la emancipación de clases y el dominio sobre los ricos.

“No habla de paz, no habla de concordia, de coordinación, de colaboración, de ayuda mutua; habla de confrontación y eso naturalmente atenta contra la paz social y nosotros como académicos, como estudiosos del tema de la educación, vemos que de por sí la sociedad está violentada por el crimen organizado y otros elementos, y eso todavía le echa más combustible al fuego para que desde temprana edad vean la violencia y la confrontación y no el diálogo y la colaboración como la solución a los problemas”, comentó.

Otro de los aspectos que alarma –dijo-, es precisamente el clasismo, esto es, pretender dividir a la sociedad y enfrentarla en dos clases sociales: los ricos y los pobres, cuando es sabido que existen diversos niveles socioeconómicos.

El docente de tiempo completo en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y en Filosofía y Letras, en los niveles de licenciatura y postgrado, opinó que justamente se han dado muchas controversias porque no se tomó en cuenta a los padres de familia y diferentes sectores sociales para la elaboración de los programas de estudio, motivo por el cual una juez federal decretó la suspensión de estos nuevos libros de primaria, lo que no fue acatado por las autoridades estatales, creando una imputación de carácter legal.