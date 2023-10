"Está plagado de mentiras": LeBarón sobre informe del INAH

La comunidad LeBarón denunció que presuntamente el Tribunal Estatal Electoral no está siendo imparcial y los magistrados están emitiendo resoluciones políticamente cargadas en contra de los derechos electorales y constitucionales de la comunidad, dado que el estudio antropológico está plagado de irregularidades y premisas falsas que hacen que las conclusiones sean falsas.

Lo anterior luego de que este lunes se analizará el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en torno a la autodeterminación.

Julián LeBaron, Adrián LeBarón y Bertha Castro integrantes de la comunidad señalaron que el estudio antropológico fue manipulado.

Bertha mencionó que fueron nueve mujeres las que comparecieron ante la magistrada a quien le entregaron información, fotografías y evidencias de la vida cotidiana en su comunidad.

Desde el 20 de octubre de 2021 la comunidad de LeBaron solicitó ante cabildo de Galeana la autodeterminación, a fin de declarar sus derechos realizaron un estudio antropológico.

Julián LeBarón explicó que se ha cumplido con todos los requisitos y parámetros, sin embargo en primera instancia el Tribunal Estatal Electoral (TEE) negó el derecho.

Posteriormente apelaron en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al TEE realizar el estudio antropológico, por lo que se contrató al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La investigación por parte del equipo del INAH se prolongó por varios meses y la semana pasada recibieron una copia de dicho informe, Julián LeBarón manifestó que está plagado de chismes y nada tiene que ver con la realidad histórica de la comunidad.

Adrian señaló que acudirán ante el Senado de la República debido a que la magistrada Roxana García Moreno no tomó en cuenta a las mujeres de la comunidad.

“Yo me siento consternada porque ellos me señalan con odio, a mi no fueron a estudiar mi entorno, ni tampoco me entrevistaron para darse cuenta de mi familia”, manifestó Bertha Castro, quien tiene 14 hijos y 32 nietos.

Denunciaron que en el estudio hay muchos juicios de valor e información sacada de libros que solo son denostaciones de la comunidad.

“Es un cuento de chismes, falsedades y las conclusiones son falsas”, señaló Julián, quien agregó que entre estas cuestiones destaca que se trata de una comunidad machista que maltrata a las mujeres, que son colonizadores.

Denunciaron que la magistrada ordenó un estudio antropológico sesgado y discriminatorio, porque entrevistaron a personas que a simple vista tienen apellido extranjero o anglosajón.

En el estudio también se recrimina que sean personas exitosas con una ética económica protestante, que no están en situación de vulnerabilidad por el hecho de ser exitosos.

Aunado a ello mencionó que el estudio se filtró desde el TEE y hay magistrados, que en su momento tuvieron una relación muy cercana con la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván, quien hizo algunas declaraciones públicas en contra del proyecto de autodeterminación.

María Eugenia Campos declaró que no es tiempo de que se llegue a un sistema de autogobierno y descartó que pudiera ser posible en el municipio de Galeana.

Los líderes morales de la comunidad señalaron que tienen más de 200 años organizándose y llegaron a la conclusión de que para preservar la cultura, la identidad, y la seguridad de sus familias necesitan del derecho del autogobierno para que haya paz y seguridad en la comunidad.