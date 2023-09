Expulsión de Adriana Terrazas entrará en vigor en cuanto sea notificada: Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, explicó que la expulsión de Adriana Terrazas Porras de la bancada guinda entrará en vigor una vez que le sea notificado a la también presidente del Congreso del Estado sobre esta resolución tomada por sus compañeros.

Estrada Sotelo detalló que falta la notificación al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a la Comisión de Elecciones, al Comité Ejecutivo Estatal, al Congreso del Estado y a la propia legisladora. Una vez realizado esto, la congresista tendrá derecho a responder ante las instancias correspondientes de su partido si así lo desea.

Dejó claro que una cosa es su cargo como diputada y otro como militante de Morena, cosa que Estrada desconoce. En caso de que Terrazas no esté afiliada al partido, no se tendría que hacer ningún proceso, por lo que, al quedar expulsada de la fracción, ya no se tendría que hacer ningún procedimiento: empero si está afiliada, ya el partido tomará las acciones que considere necesarias para determinar si la mantienen como miembro activo o no dentro de la cuarta Transformación.

Recordó que fue el pasado lunes fue cuando se emitió una resolución a partir de un proyecto de dictamen que los mismos diputados de Morena le pidieron a la coordinación, razón por la cual se elaboró y se votó el proyecto para constatar la expulsión de Terrazas Porras.

Explicó que los motivos por los cuales los diversos Congresos cuentan con Grupos Parlamentarios se deben a que cada uno fija posturas, tienen proyecto, establecen líneas legislativas, por eso cada diputado en lo individual decide en cuál bancada quiere estar porque se tiene el derecho a no estar.

“Si existen diputados, diputadas que no concuerdan con los principios, con el programa, con el proyecto de la fracción parlamentaria es muy válido que tomen la libertad de no estar”; empero, recalcó que lo que no pueden aceptar es generar acuerdos internos y que alguien los rompa porque prioriza sus intereses personales.

Lo anterior, rompe completamente con lo que es un grupo parlamentario, motivo por el cual Estrada Sotelo insiste en que, así como cualquier bancada tiene el derecho de adherir a cualquier persona que así lo desee, tiene la facultad de expulsar a aquella persona que rompa con los principios; de esa manera, reiteró que “hay cuestiones muy objetivas” por las cuales los diputados de Morena decidieron sacar a Adriana Terrazas.