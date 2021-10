Denuncia esposa de Andrés Valles cerrazón de las autoridades

DELICIAS.- Sin respuesta a sus peticiones de audiencia con el delegado federal y el presidente de la república, la señora Martha Holguín, esposa de Andrés Valles Valles, denunció la falta de interés por parte de las autoridades en el caso del líder campesino, quien desde julio de este año permanece en prisión.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Después de que se cancelara la audiencia de su marido, Martha Holguín expresó que no ven interés por parte del gobierno federal en llegar a una conciliación. En lugar de ello, sospechó que el gobierno busca generar desgaste en la defensa del ex presidente del módulo 4.

“Yo pienso que están utilizando la estrategia de impaciencia, o sea, de postergar las cosas lo más que se pueda y que puede ser de manera indefinida hacer las cosas, porque en el caso de los presos de La Cruz es la novena audiencia que les postergan, sin dar en realidad explicaciones del por qué”, consideró.

La entrevistada señaló que en el caso de su esposo es la segunda vez consecutiva que les suspenden y postergan la audiencia, denunciando además que las autoridades están cerradas al diálogo en lo que se refiere al caso de Andrés Valles.

“Entonces consideramos que sí es estrategia del gobierno federal porque no hemos podido lograr que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) me reciba; no hemos podido lograr que se abran las puertas necesarias de los canales de comunicación pertinentes para ni siquiera hacer la cita; han postergado las cosas”, señaló.

Igual inaccesibilidad ha mostrado el delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, con quien tampoco han logrado ningún acercamiento, por lo cual dan por hecho que tienen las puertas cerradas con los funcionarios mencionados.

“La ciudadanía sigue igualmente dolida con esa situación. No se les ve un interés político en poder solucionar el problema. Tristemente pues sigue pasando el tiempo”, lamentó la esposa de Valles.

Agregó que le tienen permitido visitar a su marido cada semana, mencionando que se encuentra en buen estado de salud aunque algo desesperado por el encierro, pues casi toda su vida se ha dedicado a trabajar en el campo.

Chihuahua Solicita Morena reforma para protección de cerros de Chihuahua

La audiencia de Andrés Valles, programada para este miércoles 13 de octubre, se canceló y se reprogramó a otro juzgado, tentativamente para el día 9 de noviembre. El argumento de la autoridad judicial fue que ya había un amparo anterior y se había turnado equivocadamente a otro juzgado.

A partir de que se celebre la audiencia, la autoridad tiene noventa días para decidir si Valles sigue su proceso en libertad o no.