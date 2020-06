En el aire, reembolso por boletos de la feria

Luego de que del 14 al 31 de mayo se había programado la Feria de Santa Rita 2020, al momento no se ha contemplado una fecha de reactivivarse, así como no se ha anunciado la forma de reembolso que tendrán los ciudadanos que adquirieron sus boletos con anticipación, lo que ha inconformado a los usuarios que no han recibido respuesta alguna.

El último anuncio que emitió el Patronato de la Feria de Santa Rita, como los organizadores de la misma, fue que era falsa la cancelación de la edición 2020, además de que se encontraban trabajando para analizar la fecha de reapertura de actividades, esto en un comunicado emitido el 17 de abril.

A casi dos meses de que se emitiera esa información tanto el presidente del Patronato de la Feria, Federico Mesta Soulé, como el resto de los organizadores, no han explicado cuál será el destino de la feria para este año, así como los boletos que fueron adquiridos en preventa, los cuales lanzaron a partir del 10 de marzo, a través de algunos establecimientos físicos como en páginas de internet.

El costo de los boletos iba de los 220 pesos a los 2 mil 750 y variaba conforme al artista que se deseaba asistir, día y sección o lugar en el que se pretendía acudir al Palenque de la Feria de Santa Rita, sin embargo, al momento la empresa Boletito, que se hizo cargo del tiraje de los boletos y los organizadores no han querido anunciar el tema de los reembolsos.

Al momento artistas y diversos personajes que se habían contemplado para la realización del evento, ya habían anunciado la cancelación de sus eventos en todo el país por las medidas de restricción que se habían generado, sin que hasta el momento se pueda adelantar alguna fecha para signar nueva fecha.

Al intentar contactar a los integrantes de este evento, no se logró obtener una declaración de los hechos, así como los planes que existen para futuro, por lo que la incertidumbre entre los usuarios continúa por la desinformación que se ha venido generado a raíz de la suspensión de las actividades.

Según el semáforo de reapertura que ha manejado el Gobierno de la República como el Gobierno del Estado, los eventos masivos serían los últimos en regresar a la “nueva normalidad”, toda vez que concentran un gran número de personas y eso implica un riesgo para contagios masivos.









