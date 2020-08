Llega el estado a 11 mil 050 contagios por Covid-19

Durante las últimas 24 horas, se sumaron 110 casos positivos de Covid-19 en el estado, con lo cual la cifra en la entidad llega a 11 mil 050 personas contagiadas, informó esta mañana la subdirectora de Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En conferencia sobre la situación actual del Covid-19, señaló que al número de decesos su sumó sólo un caso más, con lo que el número total de fallecimientos llegó a 1 mil 112.

En la capital del estado, no hubo decesos en las últimas 24 horas, por lo que la cifra se mantiene en 184; loso casos confirmados en la ciudad, pasaron de 2 mil 705 a 2 mil 740.

En este sentido, la Secretaría de Salud hace un llamado a la población, a no bajar la guardia en cuanto a medidas de higiene y prevención se refiere, pues aunque las cifras disminuyan, no significa que haya terminado.

“Es importante tener en cuenta que se trata de un virus que está en estudio todavía, no sabemos su comportamiento en totalidad, y no podemos pensar que se terminó la pandemia porque un día no hubo casos”; puntualizó Ruiz González.

Te puede interesar: