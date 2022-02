Miss santabarbarina difunde el amor propio y la salud mental

Deniss Teresa Gómez Enríquez es originaria de Santa Bábara, Chihuahua, cuenta con 20 años y actualmente cursa el cuarto semestre de Educación Preescolar en la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, además de estar preparándose profesionalmente, la joven representa a su municipio como Miss Santa Bárbara 2021, en el cértamen de belleza Miss Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sin embargo, no todo ha sido vida y dulzura, el camino que Deniss ha recorrido no ha sido nada fácil, antes de llegar a representar a su región en este concurso de belleza, ella tuvo primero que trabajar en sus emociones, ya que contaba con una depresión muy fuerte, la cual hizo que sobrepasara su peso y llegar a los 80 kilos, pero no solo llegó el aumento de peso sino también una baja autoestima.

No es fácil asumir que se está frente a un cuadro depresivo, ya que en un comienzo los síntomas no se perciben, pero luego de sufrir alteraciones emocionales, el cuerpo te va 'alertando' que algo no anda bien, en muchas ocasiones, las personas que sufren depresión manifiestan conductas dañinas como lo son ansiedad, agitación o inquietud, síntomas que se van reflejando paulatinamente en aspectos físicos, está comprobado que las preocupaciones y el estrés diario se refleja en la piel, que se deshidrata y se torna más vulnerable.

Hoy en día, existen decenas de campañas que indican que la 'belleza' no conduce a la felicidad, sin embargo, no se trata de pensar en la belleza como un aspecto vano, sino que es un concepto más amplio que, a menudo, la combinación de belleza interior y belleza exterior pueden generar cambios verdaderamente positivos, sentirse bien emocionalmente y mentalmente pueden verse claramente reflejados en el aspecto físico.

Y fue justo lo que le ocurrió a Deniss, al darse cuenta que necesitaba ayuda profesional, empezó a trabajar en ella misma y poco a poco ir recuperando esa confianza y esa estima que había ido perdiendo, la perseverancia y la disciplina hicieron que en tres meses llegara a su peso a ideal, bajando 30 kilos.

Deniss agradece el apoyo de sus padres, amigos y especialmente de su ayuda profesional, quiene son, la nutrióloga Janeth Ramos, la doctora Nathalie Ibarra de Studio Margot Parral y Rennova Parral y el coach Iván Zapata, quienes en conjunto lograron que hubiera cambios físicos y que su cuerpo se encontrara en óptimas condiciones.

"Me gustaría ser inspiración para más mujeres que se encuentran en vulnerabilidad, y que mi historia de perseverancia y disciplina les sirviera como ejemplo para hacer realidad sus sueños".

La joven santabarbarina se encuentra lista para representar a Santa Bárbara, se está a unos días de concluir la etapa final de Miss Chihuahua, los últimos de marzo, aproximadamente, se corona a la ganadora de este certamen, la cual representará al estado grande como Miss Chihuahua 2002.

Así como Deniss, existen decenas de mujeres que lidian con los fantasmas de la depresión y ansiedad; sin embargo, la voluntad, la ayuda profesional y la perseverancia pueden marcar la diferencia, que esta chica santabarbarina sea un ejemplo de que los sueños sí se cumplen.

El autoestima siempre debe prevalecer y es importante no solo resaltar la belleza física sino la interiorconcluyó.









Redes sociales

https://m.facebook.com/MissChihuahuaOrg/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011519778995

https://www.instagram.com/deniss.teresa08/